Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров

Странные и непонятные новости продолжают поступать из Союза биатлонистов России. Объясняем, что происходит.

Еще не так давно то же Правление приняло решение рекомендовать на должность старшего тренера мужской сборной Роберта Кабукова, а женской - Владимира Королькевича. Их кандидатуры были предложены новым вице-президентов СБР Валерием Польховским. Но сегодня на очередном заседании о Кабукове и Королькевиче уже не вспоминали. Вспомнили про Юрия Каминского и Михаила Шашилова и назначили их соответственно старшими в мужской и женской сборной.

Как же так получилось?

Все просто: это очевидная победа действующего президента СБР Владимира Драчева. Он изначально был против Кабукова и Королькевича. Именно он в качестве наставника женской сборной предложил личного тренера Светланы Мироновой Михаила Шашилова. В мужской сборной Драчев предлагал оставить Сергея Белозерова. Тот действительно остался, однако страшим стал Юрий Каминский, известный по работе с лыжниками.

Из девяти членов Правления, принимавших участие в заседании (не было министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева), за это решение проголосовали восемь. Против был лишь Андрей Левунин. Таким образом тренерский штаб в следующем сезоне по новой версии будет выглядеть так:

Основной состав (группа А и Б) - мужчины:

Каминский Ю.М. – старший тренер

Максимов М.Г. – тренер

Истомин А.Е. – тренер

Белозеров С.И. – тренер

Идинов С.И. – тренер



Основной состав (группа А и Б) - женщины:

Шашилов М.В. – старший тренер

Загурский Н.С. – тренер

Коновалов С.А. – тренер

Куваев Е.Н. – тренер

Волков А.А. – тренер

К решению Правления сделана приписка: «Включить вице-президента СБР Польховского В.Н. в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон 2020-2021 г.г.» Тут все понятно: это сделали, чтобы Польховский не сильно обижался.

На самом деле, как ни странно это прозвучит, важнее был другой вопрос сегодняшней повестки - определение даты внеочередной отчетно-выборной конференции. И тут мы подходим к разгадке того, как возникло предыдущее решение. Все просто: произошел размен тренеров на конференцию. Партии Драчева позволили взять верх в первом вопросе за согласие на внесение второго пункта в повестку дня. И там драчевцев ожидаемо ждал крах: лишь сам президент и двое его сторонников - Сергей Тарасов и Сергей Чепиков - проголосовали против. Остальные шесть членов Правления - «за». Датой внеочередной конференции названо 11 июля, и очень вероятно, что в этот день в Союзе биатлонистов России будет уже новый президент. Так что не исключено, что фамилии Королькевича и Кабукова забыты лишь на время.

И последнее. В сегодняшнем заседании Правления несмотря на отсутствие Якушева все-таки принимало участие 10 человек. Десятым был приглашенный гость - экс-президент СБР, руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов. Он высказался лишь по первому вопросу. Видимо, его опыт и знания пригодились при назначении новых тренеров.

Кстати, не удивлюсь, если Кравцов 11 июля вернется в СБР в какой-то роли. Будь то «член Правления», или же «почетный президент».