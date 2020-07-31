Вопрос ребром: Почему лучшему биатлонисту России негде тренироваться?

В минувшем сезоне город Саратов был представлен в составе различных биатлонных сборных четырьмя (!) спортсменами, выросшими в городе на Волге. Все они: Александр Логинов, Анастасия Халиуллина, Любовь Калинина и Никита Поршнев - отметились на мировых пьедесталах. Это больше, чем у таких признанных в нашем биатлоне регионов, как Новосибирск, Красноярск или Удмуртия. Однако называть Саратов центром российского биатлона было бы не совсем корректно. Дело в том, что все названные спортсмены представляют совершенно другие регионы. Мы решили разобраться, почему так происходит и выяснить есть ли решение у проблемы.

В качестве одного из перспективных центров развития биатлона Саратов оказался в центре внимания болельщиков сравнительно недавно. На карте современной биатлонной России его, для начала, контрастно обозначил нынешний лидер сборной России Александр Логинов. В минувшем же сезоне в состав главной сборной команды страны вошли сразу четверо спортсменов, сделавших свои первые шаги в большой биатлон на саратовской земле.

В прошедшем сезоне первыми, на свои главные старты, выходили юниоры. Анастасия Халиуллина, завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке и серебряную медаль в эстафете, а Любовь Калинина - «серебро» в спринте. Подготовили спортсменок, к слову, саратовский тренеры - Екатерина Халиуллина (Заслуженный тренер России, признанный СБР лучшим тренером сезона 2019/2020) и Николай Фомин.

Главным же событием сезона в российском биатлоне стал триумф Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце – золото в спринтерской гонке (для мужской сборной России это первая личная золотая медаль чемпионатов мира с 2008 года) и бронза в гонке преследования.

Не затерялся и 23-летний саратовец Никита Поршнев. Воспитанник тренера Владимира Усова – пусть и не повторил успеха чемпионата мира-2019, откуда вернулся с медалью, но по итогам Кубка мира по биатлону признан новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

Праздник пришел на саратовскую землю?! Не вполне. Победные реляции за героев-биатлонистов писали в Саранске, Тюмени и Ханты-Мансийске – регионах, которые сейчас представляют Халиуллина, Калинина, Логинов и Поршнев. При этом все они постоянно проживают в Саратове, ходят по улицам родного города и являются примером для своих юных земляков, желающих заниматься биатлоном. Желающих, но до сих пор не имеющих для этого полноценных условий.

- В Саратове традиционно очень сильная школа биатлона – многие болельщики помнят Ольгу Анисимову, ставшей чемпионкой мира еще в составе юниорской сборной СССР, и пробивавшуюся в состав сборной России вплоть до 2008 года, - рассказывает Александр Логинов. -- У нас великолепные тренеры, настоящие профессионалы своего дела, энтузиасты, влюбленные в биатлон. Но до недавнего времени не было, по сути, вообще никакой материально-технической базы. Когда между сборами я приезжаю в родной город, мне нужно полноценно тренироваться. Нужны условия качественно другого уровня, которых в Саратове пока нет. Поэтому, надеюсь, сбудется мечта многих поколений саратовских биатлонистов - в городе будет построен профессиональный биатлонный комплекс. Это поможет не только тому чтобы сильнейшие спортсмены не уезжали в другие регионы, но и станет залогом появления в Саратове новых сильных биатлонистов.

Конечно, миграция спортсменов – проблема не одного только биатлона. В футболе и хоккее переезжают уже целыми командами, да и в близких биатлону лыжных гонках, Ханты-Мансийск, Тюмень или Казань давно уже переманивает к себе перспективных спортсменов, предлагая им все, чего не могут дать «малая родина» и спортивная «алма-матер». Специалисты видят в этом серьезную опасность развитию массового спорта – сильнейшие регионы, отчитываясь «по верхам», мало-помалу теряют заинтересованность в реальном развитии действительно массового спорта. На тренерских совещаниях нередко звучат такие термины как «регион-донор». Подразумевается территория, у которой есть средства для комплектования сильной взрослой команды, в которую набираются «легионеры» из тех областей, которые ничего кроме развития детских школ и секций себе позволить не могут. Однако, если посмотреть на вещи реально, именно такие области и стоит называть «регионами-донорами» - поскольку, не будь их, где бы черпали кадры тот же Ханты-Мансийск, Тюмень или Санкт-Петербург? Вырастить своих в достаточном для формирования сильных сборных, при всех имеющихся возможностях, пока не получается. Вместе с тем «поставщики кадров», теряя раз за разом своих перспективных воспитанников тоже скатываются в яму кризиса – их спортивному начальству чем отчитываться?

- Успехи наших земляков дают большой импульс к развитию биатлона в Саратовской области. Неудивительно, ведь юным мальчишкам и девчонкам, только начинающим тренироваться, кажутся вполне достижимыми победы на мировых турнирах. Примеры у них перед глазами, они видят, как побеждает, например, та же Анастасия Халиуллина, которая занимается рядом с ними. Тем более, что и Александр Логинов и Никита Поршнев, несмотря на то, что сегодня выступают за другие регионы, не теряют связь с родным городом. Приезжают на наши областные соревнования, поддерживают молодежь, - комментирует обстановку в регионе исполнительный директор саратовской областной федерации биатлона Сергей Литяк. На днях он был избран в обновленный состав Правления Союза биатлонистов России и, среди первоочередных своих задач видит как раз – установление разумного баланса и здоровой (именно здоровой) конкуренции между регионами, в которых «делают биатлонистов».

- Биатлон сейчас на слуху и на виду, во время трансляций состязаний многие спешат к экранам. Этот спорт пользуется сегодня большой популярностью, и те родители, которые сами являются болельщиками, приводят своих детей к нам в секции, сами становятся волонтерами на соревнованиях, - делится мнением Екатерина Халиуллина, признанная СБР лучшим тренером сезона 2019/2020. По ее словам, условия, в которых сегодня занимается саратовская молодежь, существенно отличаются от тех, в которых, например, начинал тренироваться у нее 15 лет назад Александр Логинов. Сегодня в Саратове уже есть лыже-роллерная трасса, позволяющая проводить тренировки, в том числе летом. Четыре года назад было построено административное здание лыжного стадиона, где сегодня занимаются биатлонисты. - Но нам, как тренерам, хотелось бы, чтобы спортсмены, которых мы готовим, не уезжали в другие города, где, возможно, лучше материально-техническая база, а имели абсолютно все необходимое для полноценных тренировок в родном городе. В частности, соответствующее современным требованиям стрельбище.

Не так давно перспектива строительства стрельбища в Саратове появилась. Об этом рассказала Президент областной федерации биатлона Саратовской области Зинаида Самсонова (депутат областной Думы), которая возглавила организацию около года назад.

- Когда мы начали работу, сразу обозначили цели федерации – снизить затраты родителей на занятия детей биатлоном, сделать этот вид спорта еще более массовым, еще более популярным в Саратове. Создать для этого необходимую материально-техническую базу, как в плане оборудования, так и самой площадки. У нас много спортсменов. Но, безусловно, было бы еще больше, если бы в городе был полноценный стадион, отвечающий современным стандартам. Со стрельбищем, хорошей трассой, удобными трибунами для болельщиков. Климатические условия у нас благоприятные. Сегодня региональная федерация работает, имея в перечне главных целей – реализовать проект строительства биатлонного стадиона. Мы инициировали свою идею на уровне регионального Правительства, обратились к Губернатору области Валерию Радаеву, нашли его поддержку - нам подобрали подходящий земельный участок. Должны были уже выходить на процедуру публичных слушаний, но вмешалась пандемия. Главное, впрочем, что эта работа сегодня активно ведется, и мы, конечно, приложим все усилия, чтобы довести ее до конца, и тогда, надеемся Дмитрий Губерниев будет вспоминать Саратов не только во время трансляций этапов Кубка мира, но и найдет повод лично приехать к нам на биатлонную арену.

Кстати, готовность поддержать саратовцев проявил и Президент СБР Виктор Майгуров, предложивший в ходе недавней пресс-конференции совместно продвигать вопрос строительства собственного биатлонного комплекса на уровне Министерства спорта и регионального правительства Саратовской области.