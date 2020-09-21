Екатерина Глазырина: Главное, чтобы была приготовлена сухая одежда

По окончании гонки пресс-служба Союза биатлонистов России провела видеоконференцию с победительницей и призерами гонки.

– Екатерина, поделитесь впечатлениями от гонки, насколько вы ей остались довольны?

– Стрельба получилась на 100 процентов, поэтому по ходу гонки мне было легче, – говорит Екатерина Глазырина, которая отстреляла без промаха. – На последнем круге боролась до конца. Но не была уверена, что выиграю. Сегодня многие стреляли хорошо, поэтому каждый мог бороться за первое место. Но в целом, конечно, довольна гонкой.

– Погодные условия наложили большой отпечаток?

– В принципе, нет. Мы в такую погоду, в дождь, часто бегаем. Только надо было следить, чтобы сухая одежда была приготовлена, почаще переодеваться. Я прибежала, переоделась – и в принципе все.

СБР

Светлана Миронова финишировала второй с одним промахом.

– Екатерина полагала, что вы на последнем круге можете улучшить результат. Чего не хватило? – вопрос Мироновой.

– Я собралась всю дистанцию бежать по максимуму. На последнем круге мне кричали, что Катя выигрывает одну секунду. Я уже бежала по спуску, но в результате проиграла две секунды. Могу сказать, что сегодня сделала все, что могла.