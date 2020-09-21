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Екатерина Глазырина: Главное, чтобы была приготовлена сухая одежда
21 сентября 13:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: СБР

Екатерина Глазырина: Главное, чтобы была приготовлена сухая одежда

В понедельник в Тюмени на летнем чемпионате России по биатлону прошел женский спринт, в котором победила Екатерина Глазырина.

По окончании гонки пресс-служба Союза биатлонистов России провела видеоконференцию с победительницей и призерами гонки.

Екатерина, поделитесь впечатлениями от гонки, насколько вы ей остались довольны?
Стрельба получилась на 100 процентов, поэтому по ходу гонки мне было легче, говорит Екатерина Глазырина, которая отстреляла без промаха. – На последнем круге боролась до конца. Но не была уверена, что выиграю. Сегодня многие стреляли хорошо, поэтому каждый мог бороться за первое место. Но в целом, конечно, довольна гонкой.

Погодные условия наложили большой отпечаток?
В принципе, нет. Мы в такую погоду, в дождь, часто бегаем. Только надо было следить, чтобы сухая одежда была приготовлена, почаще переодеваться. Я прибежала, переоделась и в принципе все.

СБР

Светлана Миронова финишировала второй с одним промахом.

Екатерина полагала, что вы на последнем круге можете улучшить результат. Чего не хватило? – вопрос Мироновой.
Я собралась всю дистанцию бежать по максимуму. На последнем круге мне кричали, что Катя выигрывает одну секунду. Я уже бежала по спуску, но в результате проиграла две секунды. Могу сказать, что сегодня сделала все, что могла.

Дождь не повлиял на то, что на роллерах вы где-то старались ехать аккуратней?
Нет, трасса на всех участках была мокрой, сухих отрезков не было, но, в то же время, она не была скользкой. Поэтому нигде притормаживать не приходилось, в том числе и на спусках.

Сегодня четыре спортсменки из Свердловской области в первой семерке. В завтрашней эстафете у соперниц нет шансов?
Не будем загадывать по поводу шансов, отвечает Миронова. – Это биатлон, здесь все динамично, все быстро меняется. А наша задача – показать максимальный результат.

СБР

Евгения, насколько вы довольны гонкой? вопрос бронзовому призеру Евгении Павловой.
Хорошая гонка. Но я не тренировалась с командой, поэтому не знала, насколько готовы девушки. Моя задача была показать максимум и сравнить с тем, что я показывала летом. И из этого понять, над чем работать в дальнейшем.

Насколько довольны проделанной летом работой?
Срывов в работе не было, это, наверное, единственное лето, когда я поработала максимально продуктивно. Нынешний старт покажет, над чем мне и нашей команде Новосибирской области трудиться дальше.

Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Женщины
Спринт

1. Екатерина Глазырина (Свердловская область) – 22.53,1 (0 промахов)
2. Светлана Миронова (Свердловская область) +1,9 (1)
3. Евгения Павлова (Новосибирская область) +7,7 (0)
4. Ульяна Кайшева (Удмуртия) +16,4 (0)
5. Тамара Воронина (Свердловская область) +28,1 (0)
6. Полина Шевнина (Московская область) +49,1 (0)

источник: «Советский спорт»
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