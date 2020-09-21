Екатерина Глазырина: Главное, чтобы была приготовлена сухая одежда

По окончании гонки пресс-служба Союза биатлонистов России провела видеоконференцию с победительницей и призерами гонки.
– Екатерина, поделитесь впечатлениями от гонки, насколько вы ей остались довольны?
– Стрельба получилась на 100 процентов, поэтому по ходу гонки мне было легче, – говорит Екатерина Глазырина, которая отстреляла без промаха. – На последнем круге боролась до конца. Но не была уверена, что выиграю. Сегодня многие стреляли хорошо, поэтому каждый мог бороться за первое место. Но в целом, конечно, довольна гонкой.
– Погодные условия наложили большой отпечаток?
– В принципе, нет. Мы в такую погоду, в дождь, часто бегаем. Только надо было следить, чтобы сухая одежда была приготовлена, почаще переодеваться. Я прибежала, переоделась – и в принципе все.
СБР
Светлана Миронова финишировала второй с одним промахом.
– Екатерина полагала, что вы на последнем круге можете улучшить результат. Чего не хватило? – вопрос Мироновой.
– Я собралась всю дистанцию бежать по максимуму. На последнем круге мне кричали, что Катя выигрывает одну секунду. Я уже бежала по спуску, но в результате проиграла две секунды. Могу сказать, что сегодня сделала все, что могла.
– Дождь не повлиял на то, что на роллерах вы где-то старались ехать аккуратней?
– Нет, трасса на всех участках была мокрой, сухих отрезков не было, но, в то же время, она не была скользкой. Поэтому нигде притормаживать не приходилось, в том числе и на спусках.
– Сегодня четыре спортсменки из Свердловской области в первой семерке. В завтрашней эстафете у соперниц нет шансов?
– Не будем загадывать по поводу шансов, – отвечает Миронова. – Это биатлон, здесь все динамично, все быстро меняется. А наша задача – показать максимальный результат.
СБР
– Евгения, насколько вы довольны гонкой? – вопрос бронзовому призеру Евгении Павловой.
– Хорошая гонка. Но я не тренировалась с командой, поэтому не знала, насколько готовы девушки. Моя задача была показать максимум и сравнить с тем, что я показывала летом. И из этого понять, над чем работать в дальнейшем.
– Насколько довольны проделанной летом работой?
– Срывов в работе не было, это, наверное, единственное лето, когда я поработала максимально продуктивно. Нынешний старт покажет, над чем мне и нашей команде Новосибирской области трудиться дальше.
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Женщины
Спринт
1. Екатерина Глазырина (Свердловская область) – 22.53,1 (0 промахов)
2. Светлана Миронова (Свердловская область) – +1,9 (1)
3. Евгения Павлова (Новосибирская область) – +7,7 (0)
4. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – +16,4 (0)
5. Тамара Воронина (Свердловская область) – +28,1 (0)
6. Полина Шевнина (Московская область) – +49,1 (0)