Не вышли из карантина. У неудач сборной России теперь новый виновник – коронавирус

Никогда такого не было и вот опять. Легендарная черномырдинская формулировка у нас много к чему подходит, но биатлон в этом смысле – явно в первых рядах. В спорте так уж точно.
Итак, Контиолахти. Четыре гонки: две женских и две мужских, две марафонских и две спринтерских. Самые «стрелковые» дистанции – и, наоборот, самые беговые. Более показательного сочетания не придумаешь.
От сборной России на этапе бежали 12 человек. Все, кроме Антона Бабикова и Евгения Гараничева, отстраненных из-за коронавируса. У первого эту заразу нашли, а второй пошел «прицепом», как сосед по гостиничному номеру. Бабиков все еще сидит в карантине, надеясь, что его выпустят к этапу №2, который пройдет здесь же с 3 по 6 декабря. Гараничев уже вернулся на родину.
Дюжина смельчаков, все-таки прорвавшихся на трассу через вирусные преграды, показала следующие результаты. Лучшие места у мужчин – десятое и 12-е (оба от Александра Логинова), у женщин – 15-е и 18-е (Ульяна Кайшева в субботу и Светлана Миронова в воскресенье соответственно). «На ноль» из россиян ни разу не отстрелял никто, хотя ветер, особенно в первый день, вел себя довольно смирно. Что же до отставаний «ходом» от самых быстрых, то в спринте они у нас начинались с 45 секунд, а в индивидуальных гонках, которые вдвое длиннее, – с минуты с лишним, порой доходя до четырех.
ОБЪЯСНЕНИЯ? ДА СКОЛЬКО УГОДНО!
У всего этого, разумеется, есть масса причин, причем не выдуманных, а вполне себе настоящих. Например, Логинов из-за коронавируса всю подготовку к сезону провел отдельно от сборной, пропустил все контрольные гонки и сейчас ему не хватает соревновательной практики. По ходу дела приходится добирать. То же самое относится к Матвею Елисееву, который вдобавок не мог нормально бежать по рыхлой трассе. Парню ростом 188 сэмэ и весом 86 кэгэ финская «каша» категорически не подходит, и его можно понять. Особенно при наличии сильного соответствующего желания.
Про женскую команду говорить без слез вообще невозможно. Она у нас, считай, сирота – после того, как ее старшего тренера Михаила Шашилова, сдавшего положительный тест на вирус, посадили под замок вместе с помощником-соседом Николаем Загурским. На хозяйстве остался один Алексей Волков, чьему тренерскому опыту – без году неделя. Только в этом году бегать перестал.
Два врача с массажистом тоже в карантине – эти еще из первой, бабиковской «партии». Народу в команде хронически не хватает: когда в субботу на трассе упала Лариса Куклина, некому было подать палку взамен сломанной. Как она доехала – непонятно, говорит, в голове до сих пор звенит. И не забывайте, что у женщин полно дебютанток, там брали тех, кто есть. Юрлова беременна, Старых прооперирована, Сливко после коронавируса, Глазырина сидит в каранти… пардон, за допинг. Вот и получается, что лучшая у нас теперь – Кайшева. Какие могут быть претензии, когда такой караул?!
ЗРЯ «МАТЧ ТВ» НАЧАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ЛЫЖИ
А знаете, пожалуй, вы правы. Никаких претензий у нас действительно нет. Были – да все вышли, истрепались от частого (и бесполезного) употребления. Мы уже поняли, что во всем виноват коронавирус, а с него, безмозглого – какой спрос? Не приставать же, в конце концов, с расспросами к шведам и норвежцам: мол, как это у вас получается, при страшном вирусе так бежать-стрелять? Да и не поймут они, по-русски ни бум-бум. Совсем как мы по-шведски и по-норвежски.
Английский? Нашего – тоже не поймут. Особенно через маску, будь она неладна.
Хотя вообще-то учить иностранные языки тут вовсе необязательно. Надо просто дождаться, когда закончится биатлонная трансляция и начнется другая. На том же канале «Матч ТВ», тоже из Финляндии и тоже с Кубка мира, в котором бегают по лыжне, – только без винтовок. Почему-то там все иначе. Сегодня вон взяли два серебра, причем одно из них Александра Большунова точно не устроило. А уж сколько наших забежало в топ-10 – со счету собьешься.
Нет, все-таки что-то здесь не так. Либо у лыжников какой-то другой, неправильный вирус, либо они перед началом сезона не забыли сделать одну чрезвычайно важную вещь: выйти из карантина.