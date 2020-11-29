Не вышли из карантина. У неудач сборной России теперь новый виновник – коронавирус

Никогда такого не было и вот опять. Легендарная черномырдинская формулировка у нас много к чему подходит, но биатлон в этом смысле – явно в первых рядах. В спорте так уж точно.

Итак, Контиолахти. Четыре гонки: две женских и две мужских, две марафонских и две спринтерских. Самые «стрелковые» дистанции – и, наоборот, самые беговые. Более показательного сочетания не придумаешь.

От сборной России на этапе бежали 12 человек. Все, кроме Антона Бабикова и Евгения Гараничева, отстраненных из-за коронавируса. У первого эту заразу нашли, а второй пошел «прицепом», как сосед по гостиничному номеру. Бабиков все еще сидит в карантине, надеясь, что его выпустят к этапу №2, который пройдет здесь же с 3 по 6 декабря. Гараничев уже вернулся на родину.

Дюжина смельчаков, все-таки прорвавшихся на трассу через вирусные преграды, показала следующие результаты. Лучшие места у мужчин – десятое и 12-е (оба от Александра Логинова), у женщин – 15-е и 18-е (Ульяна Кайшева в субботу и Светлана Миронова в воскресенье соответственно). «На ноль» из россиян ни разу не отстрелял никто, хотя ветер, особенно в первый день, вел себя довольно смирно. Что же до отставаний «ходом» от самых быстрых, то в спринте они у нас начинались с 45 секунд, а в индивидуальных гонках, которые вдвое длиннее, – с минуты с лишним, порой доходя до четырех.

ОБЪЯСНЕНИЯ? ДА СКОЛЬКО УГОДНО!

У всего этого, разумеется, есть масса причин, причем не выдуманных, а вполне себе настоящих. Например, Логинов из-за коронавируса всю подготовку к сезону провел отдельно от сборной, пропустил все контрольные гонки и сейчас ему не хватает соревновательной практики. По ходу дела приходится добирать. То же самое относится к Матвею Елисееву, который вдобавок не мог нормально бежать по рыхлой трассе. Парню ростом 188 сэмэ и весом 86 кэгэ финская «каша» категорически не подходит, и его можно понять. Особенно при наличии сильного соответствующего желания.