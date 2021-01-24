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Мы вернулись! Женская команда России выиграла эстафету
24 января 17:16
автор: Олег Чикирис

Мы вернулись! Женская команда России выиграла эстафету

Этапы Кубка мира в Оберхофе подарили надежду в сборную, а Антерсельва вернула болельщикам веру в наших биатлонистов и любовь к ним.

Победа в смешанной эстафете в Оберхофе была очень важна: она прервала чудовищно длинную серию из 44 гонок Кубка мира без наград. Но переоценивать ее важность не стоило: она могла быть разовой, а ее неслучайность можно было подтвердить лишь новыми успехами. При этом было очевидно, что российские биатлонисты - что женщины, что мужчины - прибавляют в преддверии чемпионата мира. Впрочем, прибавлять можно по-разному, и этап в Италии должен был ответить на многие вопросы, в частности на главный: вернулась ли наша команда на прежний высокий уровень.

С первой же гонки в Антерсельве российские биатлонисты начали оправдывать оптимистические прогнозы. В масс-старте трое россиянок оказались в Топ-10, что заставило вспомнить старые добрые времена, когда такие выступления не казались чудом. Ну а в мужском масс-старте пришла и долгожданная личная победа: Александр Логинов оказался точнее и быстрее всей элиты мирового биатлона. Чуть позже подоспела и бронза в мужской эстафете, которая стала настоящим прорывом после длинной череды четвертых мест.

Удачное выступление в масс-старте вселило уверенность, что женщины в эстафете выступят, как минимум, не хуже мужчин. Так и получилось.

Первый этап. Евгения Павлова

Первой на трассу в составе сборной России ушла Евгения Павлова. Она уверенно держалась в группе лидеров, что, во-первых, было приятно, а, во-вторых, относительно безопасно, поскольку в пелотоне одно за другим случались падения. Норвежки, которые в прошлом году победили во всех эстафетах в сезоне, проиграли уже на первой стрельбе, когда Каролин Кноттен попала меньше, чем промахнулась.

Павлова выстрелила мимо лишь однажды, уйдя со стрельбища пятой в восьми секундах вслед за лидером Лизой Витоцци. Итальянка осталась первой и после «стойки». Провал здесь ждал уже француженку Анаис Бескон, которая пришла на огневой рубеж третьей, а ушла на штрафной круг. Вслед за итальянкой пристроились немка и россиянка.

Второй этап. Татьяна Акимова

В той же последовательности спортсменки передали эстафету, причем Павлова показала лучший ход на этапе. Итальянка Федерика Санфилиппо поначалу и бежала, и стреляла блестяще. К стрельбе стоя первую тройку настигла Эльвира Оберг, однако быстрый бег сыграл со шведкой злую шутку: пять (!) промахов и прощайте, шансы на медали.

Санфилиппо начинает сдавать, а Акимова и немка Янина Хеттих синхронно приходят к финишу второго этапа в лидерах. Итальянка и француженка Шевалье-Буше им некритично проигрывают.

Третий этап. Светлана Миронова

Тренеры не стали менять традицию выставлять лидера женской сборной на третьем этапе, и, как показал результат, были правы. Светлана не стала рвать жилы, чтобы удержаться за медалисткой Олимпийских игр в лыжных гонках Денизой Херманн, которая взяла с места в карьер. Миронова шла в своем темпе и после «стойки», допустив на один промах меньше немки, обогнала Херманн. Третьей на трассу ушла итальянка Микела Каррара, которая всего 15 секунд проигрывала россиянке. Учитывая, что на последнем этапе за сборную Италии бежала сама Доротея Вирер, это внушало серьезные опасения. Однако на финише Каррара сдала и к передаче эстафеты ее отставание от лидера выросло втрое.

Четвертый этап. Ульяна Кайшева

Немки передали эстафету первыми, за ними в четырех секундах - россиянки, затем - француженки и белоруски. Вирер ушла на дистанцию лишь пятой. Уже на «лежке» определилась судьба золота. Все три преследовательницы лидировавшего дуэта промахнулись и стало понятно, что победа достанется либо немкам, либо россиянкам. Апофеозом гонки стала последняя стрельба стоя: Кайшева мажет один раз и сразу же второй. Катастрофа? Не тут-то было! У Ульяны оказалась крепчайшая психика: она не затряслась, продолжила стрелять в своем темпоритме и все остальные выстрелы полетели в цель. Немка Пройсс промахнулась лишь однажды, но так боялась промазать еще раз, что провела на огневом рубеже намного больше времени, чем Кайшева. Ульяна убежала на 8,6 секунд раньше соперницы и приблизиться к себе никому уже не позволила.

Есть еще одна победа! Очень важный после длинной черной полосы триумф российского биатлона.

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Германия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Россия

0+9 (0+4 0+1 0+2 0+2)

3 (+17,3)

1:07.32,4

2

Германия

0+6 (0+1 0+1 0+3 0+1)

5 (+25,8)

+11,0

3

Франция

1+9 (1+3 0+0 0+4 0+2)

2 (+7,2)

+21,2

4

Италия

0+8 (0+1 0+2 0+1 0+4)

8 (+55,6)

+40,5

5

Белоруссия

0+14 (0+4 0+4 0+3 0+3)

1 (58.50,4)

+46,5

6

Норвегия

1+12 (1+3 0+3 0+4 0+2)

4 (+24,5)

+59,6

7

Швеция

3+5 (0+0 3+3 0+0 0+2)

7 (+46,3)

+1.09,7

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Павлова

0+1

5 (+8,8)

0+3

5 (+20,4)

1 (-12,2)

3 (+16,9)

2

Акимова

0+0

3 (+20,9)

0+1

3 (+3,1)

8 (+32,8)

2 (+0,5)

3

Миронова

0+1

2 (+6,9)

0+1

1 (-4,9)

6 (+25,6)

2 (+3,8)

4

Кайшева

0+0

2 (+2,0)

0+2

1 (-8,6)

8 (+22,3)

1 (-11,0)

Расписание до конца этапа

24 января, воскресенье

17.05 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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