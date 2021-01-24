Мы вернулись! Женская команда России выиграла эстафету

Победа в смешанной эстафете в Оберхофе была очень важна: она прервала чудовищно длинную серию из 44 гонок Кубка мира без наград. Но переоценивать ее важность не стоило: она могла быть разовой, а ее неслучайность можно было подтвердить лишь новыми успехами. При этом было очевидно, что российские биатлонисты - что женщины, что мужчины - прибавляют в преддверии чемпионата мира. Впрочем, прибавлять можно по-разному, и этап в Италии должен был ответить на многие вопросы, в частности на главный: вернулась ли наша команда на прежний высокий уровень.

С первой же гонки в Антерсельве российские биатлонисты начали оправдывать оптимистические прогнозы. В масс-старте трое россиянок оказались в Топ-10, что заставило вспомнить старые добрые времена, когда такие выступления не казались чудом. Ну а в мужском масс-старте пришла и долгожданная личная победа: Александр Логинов оказался точнее и быстрее всей элиты мирового биатлона. Чуть позже подоспела и бронза в мужской эстафете, которая стала настоящим прорывом после длинной череды четвертых мест.

Удачное выступление в масс-старте вселило уверенность, что женщины в эстафете выступят, как минимум, не хуже мужчин. Так и получилось.

Первый этап. Евгения Павлова

Первой на трассу в составе сборной России ушла Евгения Павлова. Она уверенно держалась в группе лидеров, что, во-первых, было приятно, а, во-вторых, относительно безопасно, поскольку в пелотоне одно за другим случались падения. Норвежки, которые в прошлом году победили во всех эстафетах в сезоне, проиграли уже на первой стрельбе, когда Каролин Кноттен попала меньше, чем промахнулась.