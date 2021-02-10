Смешная эстафета. Россияне провалили первую гонку чемпионата мира

Поклюка... Сколько в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! В сердце биатлонного болельщика, конечно. Последний раз чемпионат мира проводился здесь ровно 20 лет назад. И это был последний раз, когда сборная России выиграла общий зачет турнира. Тот чемпионат мира стал бенефисом Павла Ростовцева, выигравшего спринт и гонку преследования.
Именно в Поклюке последний раз на чемпионате мира сборная России выигрывала смешанную эстафету. Впервые эта дисциплина появилась в программе ЧМ-2005 в Хохфильцене (тогда, кстати, тоже победили россияне), годом позже чемпионата мира как такого не было, бежали лишь одну гонку - смешанную эстафету, поскольку она еще не входила в программу Олимпийских игр. Бежали на этапе в Словении, а выиграли опять россияне. Во второй и пока последний раз на чемпионатах мира. В общем, счастливое место для сборной России - Поклюка. Счастливое ли для сборной СБР, нам еще предстоит понять в ближайшие полторы недели.
Победный состав не меняют, об этом главный тренер Валерий Польховский заявил еще на прошлой неделе, и стало ясно, что за сборную России (давайте, не будем называть ее командой СБР, язык, честно говоря, не поворачивается) выступят Миронова и Кайшева, Логинов и Латыпов, которые 10 января в Оберхофе взяли золото. Правда, в отличие от той гонки, на этот раз мужчины вынуждены были пропустить дам вперед. Впрочем, большой проблемы лично я в этом не вижу: Кайшева - отличный финишер с крепкой нервной системой, что она доказала в победной женской эстафете в Антерсельве.
Первый этап. Александр Логинов
Стартовать выпало нашему лучшему биатлонисту. Логинов не любит бежать в толпе, поэтому сразу вырывается вперед. Порыв россиянина поддержали норвежец Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен. Трасса в Словении, кстати, сложная и по рельефу, и по высоте над уровнем моря, плюс ветер на стрельбище гуляет зачастую абсолютно непредсказуемо. Из тройки лидеров лишь норвежец выдерживает высокий темп, отстреляв чисто на «лежке». Француз и россиянин дружно мажут и уходят со стрельбища лишь 15-м и 16-м.
Впрочем Жаклен быстро реабилитируется. На «стойке» он уже безупречен, убегая на трассу вторым за белорусом Антоном Смольским. Эмильен вполне мог передать эстафету первым, однако ломает палку за несколько десятков метров до промежуточного финиша и уступает Смольскому.
А что же Логинов? Александр проигрывает победителю этапа полминуты. Конечно, он выступил куда лучше, чем проваливший этап немец Эрик Лессер, но все же от лидера сборной мы ждем другого.
Второй этап. Эдуард Латыпов
Латыпову было непросто. Соперничать с монстрами - Йоханнесом Бё, Кентеном Фийон-Майе и остальными, имея полминуты проигрыша - удовольствие ниже среднего. Когда Эдуард только прибегает на стадион, Король биатлона из Норвегии его уже покидает. Это при том, что Йоханнес допускает один промах.
Латыпов старается, рвет жилы, что в итоге играет с ним злую шутку: три промаха, куча убитого времени на стрельбе, и ощущения от гонки становятся кисловатыми. Усталость быстро накрывает российского биатлониста, и 46 секунд отставания от Бё ко второй стрельбе вырастают до минуты с лишним. На «стойке» Эдуард исправляется, стреляя и быстро, и чисто. 56 секунд проигрыша Бё - это приговор в схватке за золото, а вот за остальные медали побороться еще можно.
Третий этап. Светлана Миронова
«Минута 13» отставания Мироновой от Тириль Экхофф - это больно, 40 секунд - от француженки Анаис Шевалье - тоже серьезно, а вот 20 с копейками - от украинки Юлии Джимы отыграть вполне реально. Светлана не спешит «давить на газ», бежит, сверяясь со своими ощущениями. Грамотный подход вскоре дает результат: в отличие от соперниц россиянка на «лежке» не мажет. Украина, Канада, Швеция, Австрия и Россия покидают стадион почти одновременно - схватка за бронзу будет увлекательной.
Канадка не выдерживает борьбы и отстает. Миронова спокойно держится в хвосте «бронзовой» группы в предвкушении нервотрепки на стрельбе стоя. А нервотрепка будет, ой, какая...
Экхофф, как и на «лежке», мажет дважды. Может себе позволить.
У Шевалье случается затык на последней мишени: француженка уходит на дополнительный круг.
А что же Света? А Света неожиданно гаснет. Миронова просто проваливает стрельбу стоя: два штрафных круга, почти две минуты отставания, 11-е место.
Приехали.
Четвертый этап. Ульяна Кайшева
Для Кайшевой гонка превращается в тренировку в условиях максимально приближенных к соревнованиям: 11-е место, девятое или седьмое - какая разница? Ульяна показывает неплохую готовность: стреляет и бежит прилично, финиширует девятой сразу за Канадой. За Канадой...
Побеждают норвежцы (притом с кучей дополнительных патронов), серебро достается австрийцам, бронза - шведам. Нам же остается забыть о драматичной первой гонке, и в пятницу в мужском спринте начать турнир с нуля.
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
Смешанная эстафета 4х7,5 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+11 (0+1 0+2 0+4 0+4)
1 (1:12.01,1)
1:20.19,3
2
Австрия
0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1)
7 (+1.56,1)
+27,0
3
Швеция
0+8 (0+2 0+3 0+1 0+2)
4 (+1.08,4)
+30,6
4
Украина
0+8 (0+1 0+3 0+1 0+3)
3 (+47,7)
+31,1
5
Франция
1+10 (0+2 0+3 1+4 0+1)
2 (+42,7)
+46,2
…7
Германия
0+11 (0+4 0+1 0+3 0+3)
5 (+1.23,8)
+1.04,9
…9
Россия
2+9 (0+3 0+3 2+3 0+0)
6 (+1.54,6)
+2.11,4
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Логинов
0+2
15 (+17,7)
0+1
11 (+26,2)
5 (+15,8)
7 (+29,5)
2
Латыпов
0+3
11 (+46,7)
0+0
8 (+55,9)
6 (+37,2)
7 (+1.12,9)
3
Миронова
0+0
7 (+58,7)
2+3
11 (+1.50,0)
8 (+27,6)
11 (+2.13,6)
4
Кайшева
0+0
10 (+2.17,9)
0+0
9 (+1.59,0)
13 (+43,0)
9 (+2.11,4)
Расписание до конца чемпионата
12 февраля, пятница
16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины
13 февраля, суббота
16.30. Спринт 7,5 км. Женщины
14 февраля, воскресенье
15.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
16 февраля, вторник
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
17 февраля, среда
16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
18 февраля, четверг
17.15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины