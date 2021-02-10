Смешная эстафета. Россияне провалили первую гонку чемпионата мира

Поклюка... Сколько в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! В сердце биатлонного болельщика, конечно. Последний раз чемпионат мира проводился здесь ровно 20 лет назад. И это был последний раз, когда сборная России выиграла общий зачет турнира. Тот чемпионат мира стал бенефисом Павла Ростовцева, выигравшего спринт и гонку преследования.

Именно в Поклюке последний раз на чемпионате мира сборная России выигрывала смешанную эстафету. Впервые эта дисциплина появилась в программе ЧМ-2005 в Хохфильцене (тогда, кстати, тоже победили россияне), годом позже чемпионата мира как такого не было, бежали лишь одну гонку - смешанную эстафету, поскольку она еще не входила в программу Олимпийских игр. Бежали на этапе в Словении, а выиграли опять россияне. Во второй и пока последний раз на чемпионатах мира. В общем, счастливое место для сборной России - Поклюка. Счастливое ли для сборной СБР, нам еще предстоит понять в ближайшие полторы недели.

Победный состав не меняют, об этом главный тренер Валерий Польховский заявил еще на прошлой неделе, и стало ясно, что за сборную России (давайте, не будем называть ее командой СБР, язык, честно говоря, не поворачивается) выступят Миронова и Кайшева, Логинов и Латыпов, которые 10 января в Оберхофе взяли золото. Правда, в отличие от той гонки, на этот раз мужчины вынуждены были пропустить дам вперед. Впрочем, большой проблемы лично я в этом не вижу: Кайшева - отличный финишер с крепкой нервной системой, что она доказала в победной женской эстафете в Антерсельве.

Первый этап. Александр Логинов

Стартовать выпало нашему лучшему биатлонисту. Логинов не любит бежать в толпе, поэтому сразу вырывается вперед. Порыв россиянина поддержали норвежец Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен. Трасса в Словении, кстати, сложная и по рельефу, и по высоте над уровнем моря, плюс ветер на стрельбище гуляет зачастую абсолютно непредсказуемо. Из тройки лидеров лишь норвежец выдерживает высокий темп, отстреляв чисто на «лежке». Француз и россиянин дружно мажут и уходят со стрельбища лишь 15-м и 16-м.