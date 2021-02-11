Максим Поташев: Мы проигрываем ходом трамвайную остановку, а нас уверяют – все под контролем

«НАШИ ОЖИДАНИЯ ОБЛАМЫВАЮТСЯ ИЗ ГОДА В ГОД»

- К сожалению, наши ожидания из года в год обламываются примерно одинаковым образом, - считает Максим. – Начиная с первых этапов Кубка мира, нам все время говорят о том, что наша команда выйдет на пик формы к чемпионату, что у нас разработана специальная программа подготовки.

И при этом мы проигрываем ногами трамвайную остановку, а нас уверяют – все под контролем, ничего страшного. Видимо, наши тренеры полагают, что все остальные не готовятся к чемпионату мира, сразу выплескивают все, а к главному соревнованию года сдуются.

Это странная и наивная логика. Поэтому ежегодно мы имеем одну и ту же картину, кроме отдельных героических выступлений Юрловой или Логинова.

Но это частности, единичные случаи. А в целом, мы как уступали функционально основным конкурентам, так и уступаем.

- Вчерашняя гонка это подтвердила…

- Совершенно верно. Смешанная эстафета подтвердила эту тенденцию: практически все были не готовы, кроме, может быть, Кайшевой.

- Наш обозреватель Лев Тигай считает, что даже если б Миронова не ушла на штрафные круги, мы были бы не девятыми, а восьмыми…

- Не думаю, что это совсем так. Гонка не заладилась с самого начала. Если б Логинов получше стрелял, могли бы зацепиться. В принципе ничего выдающегося вчера не показали даже норвежцы. Поэтому за медали можно было зацепиться, даже выступив не сильно лучше, а немного лучше и стабильнее.

Но бессмысленно разделять функциональную готовность и стрельбу, потому что совершенно понятно, что это взаимосвязанные вещи. Не бывает так, чтобы кто-то только за счет точной стрельбы мог выигрывать. И в свою очередь способность быстро бежать, сказывается на точности стрельбы.

Мы традиционно довольно плохо выступаем в смешанной эстафете. Но впереди еще много гонок, шансы на медали у нас есть.

«НЕПЛОХИЕ ШАНСЫ В ЖЕНСКОЙ ЭСТАФЕТЕ»

- Давайте порассуждаем, в каких гонках у нас есть эти самые шансы.

- Традиционно – в эстафетах, и особенно - в женской. Почему? Сейчас в женском биатлоне нет явных фаворитов, нет явной доминирующей сборной. Даже про норвежек нельзя сказать, что у них все четыре спортсменки высокого уровня. У француженок тоже не видно стабильной четверки. Поэтому при удачном раскладе наши девушки могут рассчитывать на победу.

- Зато у мужчин есть однозначные фавориты – норвежцы…

- Это так, норвежцы даже не стопроцентные, а двухсотпроцентные фавориты. Но при этом они несколько раз в этом сезоне умудрялись проигрывать. Эстафета – все-таки особая история, там все бывает.

- Завтра мужской спринт. Можем зацепить медаль?

- Не думаю, очень сомневаюсь на счет спринта. Здесь многое решает скорость, кроме этого еще нужно точно стрелять. А с бегом у нас, как я уже сказал выше, пока не очень. Правда, мы еще не видели Матвея Елисеева. Вдруг он что-то невероятное покажет.

- Где еще наши биатлонисты могут выстрелить?

- В гонках с четырьмя огневыми рубежами – масс-старт, индивидуалка. При определенном раскладе за медали там зацепиться можно. Но, в общем и целом, пока наша команда выглядит печально.