Ничто не предвещало беды. На ЧМ по биатлону - опять провал

Спринт - далеко не самый сильный вид у женской половины сборной России. Сложно поверить, но с 1998 года, когда сформировалась современная соревновательная программа, россиянки ни разу (!) не выигрывали эту гонку на чемпионатах мира. Было три вторых места (Богалий-2004, Зайцева-2005, Ахатова-2008), два - третьих (Гусева-2007, Зайцева-2009), куча четвертых, но первого - ни разу. Правда, нельзя сказать, что на самых крупных стартах у нас вообще не было побед: в том же 1998-м Галина Куклева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Нагано. Но это все-таки не чемпионат мира.

Причем, чем дальше, тем хуже. Если до 2016 года лучшая из россиянок финишировала в спринтерской гонке либо в медалях, либо где-то поблизости, то последние пять лет (за исключением 2019 года) успехи наших биатлонисток оставляют желать много лучшего:

ЧМ-2016: Юрлова – 19 место (0+1)

ЧМ-2017: Услугина – 15 (0+0) ​

ОИ-2018: Акимова – 20 (0+0)

ЧМ-2019: Юрлова – 8 (0+1)

ЧМ-2020: Юрлова – 21 (1+2)​

В общем, особых предпосылок к успешному выступлению россиянок в спринте в Поклюке не было, но и беды ничего не предвещало. А неплохие результаты женской сборной в этом году оставляли надежду, которая, как говорят, умирает последней. Правда, после спринта стало понятно, что надежда эта - в критическом состоянии и ее уже пора реанимировать.

Если описывать женский спринт одним словом, то лучше всего подходит «провал». Собственно эта гонка стала логическим продолжением не менее провальной смешанной эстафеты. Лидер команды Светлана Миронова провалилась и там, и здесь. Шесть промахов на двух рубежах, 64-е место - как такое вообще возможно?!

- Ничего не получилось никак не могу прокомментировать свое выступление, - сказала спортсменка после финиша в эфире «Матч ТВ». - Накануне гонки все было в порядке. Хотя последние пять дней чувствую себя не в своей тарелке. Возможно, горы повлияли на мое стрелковое состояние: когда работаю стоя, меня трясет. Тремор идет. Во время подготовки к чемпионату мира такого не было.