Ничто не предвещало беды. На ЧМ по биатлону - опять провал

Спринт - далеко не самый сильный вид у женской половины сборной России. Сложно поверить, но с 1998 года, когда сформировалась современная соревновательная программа, россиянки ни разу (!) не выигрывали эту гонку на чемпионатах мира. Было три вторых места (Богалий-2004, Зайцева-2005, Ахатова-2008), два - третьих (Гусева-2007, Зайцева-2009), куча четвертых, но первого - ни разу. Правда, нельзя сказать, что на самых крупных стартах у нас вообще не было побед: в том же 1998-м Галина Куклева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Нагано. Но это все-таки не чемпионат мира.
Причем, чем дальше, тем хуже. Если до 2016 года лучшая из россиянок финишировала в спринтерской гонке либо в медалях, либо где-то поблизости, то последние пять лет (за исключением 2019 года) успехи наших биатлонисток оставляют желать много лучшего:
- ЧМ-2016: Юрлова – 19 место (0+1)
- ЧМ-2017: Услугина – 15 (0+0)
- ОИ-2018: Акимова – 20 (0+0)
- ЧМ-2019: Юрлова – 8 (0+1)
- ЧМ-2020: Юрлова – 21 (1+2)
В общем, особых предпосылок к успешному выступлению россиянок в спринте в Поклюке не было, но и беды ничего не предвещало. А неплохие результаты женской сборной в этом году оставляли надежду, которая, как говорят, умирает последней. Правда, после спринта стало понятно, что надежда эта - в критическом состоянии и ее уже пора реанимировать.
Если описывать женский спринт одним словом, то лучше всего подходит «провал». Собственно эта гонка стала логическим продолжением не менее провальной смешанной эстафеты. Лидер команды Светлана Миронова провалилась и там, и здесь. Шесть промахов на двух рубежах, 64-е место - как такое вообще возможно?!
- Ничего не получилось никак не могу прокомментировать свое выступление, - сказала спортсменка после финиша в эфире «Матч ТВ». - Накануне гонки все было в порядке. Хотя последние пять дней чувствую себя не в своей тарелке. Возможно, горы повлияли на мое стрелковое состояние: когда работаю стоя, меня трясет. Тремор идет. Во время подготовки к чемпионату мира такого не было.
Возможно, а судя по результатам, даже очень вероятно, что тренеры сборной ошиблись с подводкой спортсменов к главному старту сезона.
Ульяна Кайшева, которая не смогла проявить себя в смешанной эстафете, поскольку к моменту ее старта всё уже было проиграно, выступила в спринте не намного лучше - 36-е место. Норвежка Ройселанн с таким же количеством промахов - двумя - стала шестой. Ходом Кайшева проиграла ей больше минуты.
А Евгения Павлова (52-е место) - почти две. У нее тоже два промаха.
Вспомните, как здорово бежали и стреляли российские биатлонистки в Антерсельве. Это как же надо готовиться, чтобы за две недели всё растерять? Понятно, что в гонке преследования шансов уже нет. В масс-старте с индивидуалкой, видимо, тоже. Но после таких «успехов» возникают большие вопросы и по нашему коронному виду - эстафете.
Лучшей из россиянок в итоге стала Ирина Казакевич. Наставника женской команды Михаила Шашилова, кстати, очень сильно «кусали» за то, что он дал дорогу молодой спортсменке, ущемив опытных Акимову с Куклиной. Жизнь показала, что как минимум в этом тренер оказался прав. А еще, очень возможно, правы те, кто давно призывает больше доверять молодым. Благо, они у нас есть.
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
Денизе Херрманн (Германия)
Светлана Миронова (Россия)
Сборная России после огневых рубежей
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 677
2. Марте Улсбю (Норвегия) - 663
3. Ханна Оберг (Швеция) – 647
4. Доротея Вирер (Италия) – 530
5. Франциска Пройс (Германия) - 524
…18. Светлана Миронова (Россия) – 276
…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 218
…28. Евгения Павлова (Россия) – 189
…32. Ирина Казакевич (Россия) - 151
Расписание до конца чемпионата
15.15 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
17.15. Одиночная смешанная эстафета
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины