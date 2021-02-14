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Латыпов – седьмой, но к нему претензий нет. Шанса на медаль соперники не дали
14 февраля 17:16
автор: Лев Тигай

Латыпов – седьмой, но к нему претензий нет. Шанса на медаль соперники не дали

На чемпионате мира в Поклюке мужскую гонку преследования выиграл француз Эмильен Жакелен. Лучший из наших Эдуард Латыпов финишировал седьмым.

Позавчера 26-летний Латыпов впервые в карьере попал в топ-10 личной гонки - не только на ЧМ, но и с учетом этапов Кубка мира. И сегодня он вновь сделал шаг вперед: был десятым – стал седьмым. Упрекнуть парня не в чем. Да, нам хотелось медалей, и стартовые 20 секунд отставания от третьего места вроде бы давали реальную надежду, но… Для элиты мужского биатлона с ее бешенной плотностью результатов треть минуты - разница существенная.

ПЛОХО ВСЕ ВРЕМЯ БЕЖАТЬ ОДНОМУ

Даже пройдя обе «лежки» без промахов Латыпов не смог хотя бы ненадолго забраться в пятерку лидеров. Вроде бы она совсем рядом – да не укусишь. И если вы думаете, что нашему биатлонисту мешала низкая скорость лыжного «хода», то ошибаетесь. Его итоговая минута проигрыша «ногами» - это фикция, она образовалась на заключительном круге, который Латыпов прошел в одиночестве, уже не имея возможности подняться выше седьмой строчки в итоговом протоколе. Ни впереди, ни сзади близко никого не было - вот Эдуард и сэкономил силы, еще пригодятся.

Вообще Латыпову сегодня не везло с «попутчиками» - почти всю дистанцию пришлось бежать без них. Единственным исключением стал предпоследний круг, где россиянин уверенно держался за спиной Кентена Фийона-Майе – кстати, одного из быстрейших в сегодняшней гонке. На четвертый огневой рубеж они с французом и норвежцем Стурлой Легрейдом пришли вместе, и кабы не латыповский промах первым же выстрелом…

Впрочем, даже попади он пять из пяти, все равно боролся бы только за «деревянную» медаль. Чтобы всерьез претендовать на металлические в этой гонке требовалось и здорово бежать, и стрелять исключительно «на ноль». А в пассиве у Латыпова уже имелся промах на предыдущей «стойке». Вот и получается: стартовал недалеко, темп показал хороший, меткость на рубежах 90 процентов – и все равно седьмой. «Только седьмой» или «уже седьмой» - судите сами.

ЛОГИНОВ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Александр Логинов бежал еще быстрее, его лыжное время было одним из лучших – даже обогнал всех норвежцев кроме Йоханнеса Бе. Кстати, если не брать последний круг, то Латыпов «ногами» уступил Логинову всего десять секунд. Плюс Матвей Елисеев начал просыпаться: кабы не ЧП с тремя промахами на первой же «лежке», он запросто в десятку мог войти. Правда, четвертый биатлонист для российского эстафетного квартета в Поклюке пока не просматривается. Антон Бабиков сегодня промазал аж шесть раз и показал жуткий предпоследний «ход».

Ну, а чемпионом среди преследователей второй год подряд стал Эмильен Жакелен. Француз выдал просто идеальную гонку и победил с большим запасом: полминуты от ближайшего преследователя после заключительной стрельбы! Норвежцы, которые в спринте остались без пьедестала, сумели зацепить первую медаль ЧМ в мужской личной гонке, но только бронзовую. Серебро у них из-под носа увел «борец с русским допингом» Себастьян Самуэльссон – швед сумел удержаться за Бе-младшим на последних километрах, а на стадионе выскочил из-за спины – и был таков.

Сегодня в 17.30 по московскому времени гонку преследования побегут женщины. Там у сборной России все намного хуже: Ирина Казакевич стартует 19-й с отставанием в минуту двадцать, остальные – еще дальше.

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Эмильен Жакелен (Франция)

3 (+0.13)

0 (0+0+0+0)

20 (+50,8)

31.22,1

2

Себастьян Самуэльссон (Швеция)

8 (+0.27)

0 (0+0+0+0)

4 (+19,5)

+7,3

3

Йоханнес Бе (Норвегия)

5 (+0.22)

2 (0+1+1+0)

1 (27.17,6)

+8,1

4

Кентен Фийон-Майе (Франция)

6 (+0.24)

2 (2+0+0+0)

3 (+11,7)

+32,5

5

Симон Дестье (Франция)

2 (+0.11)

1 (0+0+0+1)

21 (+53,7)

+41,9

6

Стурла Легрейд (Норвегия)

7 (+0.26)

1 (0+0+1+0)

28 (+1.11,2)

+57,9

7

Эдуард Латыпов (Россия)

10 (+0.33)

2 (0+0+1+1)

22 (+56,6)

+1.35,1

16

Александр Логинов (Россия)

26 (+1.15)

4 (1+0+1+1)

5 (+22,0)

+2.28,6

17

Матвей Елисеев (Россия)

19 (+1.02)

3 (3+0+0+0)

26 (+1.07,7)

+2.45,1

56

Антон Бабиков (Россия)

53 (+2.06)

6 (2+2+1+1)

57 (+2.37,2)

+6.39,8

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Латыпов

7 (+22,6)

6 (+28,8)

6 (+59,9)

7 (+1.26,2)

Логинов

21 (+1.26,3)

13 (+1.30,8)

10 (+1.54,9)

12 (+2.44,2)

Елисеев

41 (+2.09,4)

32 (+2.23,9)

19 (+2.36,3)

19 (+2.54,6)

Бабиков

59 (+2.58,5)

58 (+4.25,8)

56 (+5.26,3)

56 (+6.27,0)

Общий зачет Кубка мира

  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 797
  • 2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 719
  • 3. Тарьей Бе (Норвегия) - 625
  • 4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 618
  • 5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 587
  • …17. Александр Логинов (Россия) – 387
  • …20. Матвей Елисеев (Россия) – 312
  • …22. Эдуард Латыпов (Россия) – 284
  • …34. Евгений Гараничев (Россия) - 132

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

2

0

1

3

2

Франция

1

2

1

4

3

Швеция

1

1

1

3

4

Австрия

0

1

0

1

5

Белоруссия

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

14 февраля, воскресенье

17.30 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

16 февраля, вторник

14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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