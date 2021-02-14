Латыпов – седьмой, но к нему претензий нет. Шанса на медаль соперники не дали

Позавчера 26-летний Латыпов впервые в карьере попал в топ-10 личной гонки - не только на ЧМ, но и с учетом этапов Кубка мира. И сегодня он вновь сделал шаг вперед: был десятым – стал седьмым. Упрекнуть парня не в чем. Да, нам хотелось медалей, и стартовые 20 секунд отставания от третьего места вроде бы давали реальную надежду, но… Для элиты мужского биатлона с ее бешенной плотностью результатов треть минуты - разница существенная.

ПЛОХО ВСЕ ВРЕМЯ БЕЖАТЬ ОДНОМУ

Даже пройдя обе «лежки» без промахов Латыпов не смог хотя бы ненадолго забраться в пятерку лидеров. Вроде бы она совсем рядом – да не укусишь. И если вы думаете, что нашему биатлонисту мешала низкая скорость лыжного «хода», то ошибаетесь. Его итоговая минута проигрыша «ногами» - это фикция, она образовалась на заключительном круге, который Латыпов прошел в одиночестве, уже не имея возможности подняться выше седьмой строчки в итоговом протоколе. Ни впереди, ни сзади близко никого не было - вот Эдуард и сэкономил силы, еще пригодятся.

Вообще Латыпову сегодня не везло с «попутчиками» - почти всю дистанцию пришлось бежать без них. Единственным исключением стал предпоследний круг, где россиянин уверенно держался за спиной Кентена Фийона-Майе – кстати, одного из быстрейших в сегодняшней гонке. На четвертый огневой рубеж они с французом и норвежцем Стурлой Легрейдом пришли вместе, и кабы не латыповский промах первым же выстрелом…

Впрочем, даже попади он пять из пяти, все равно боролся бы только за «деревянную» медаль. Чтобы всерьез претендовать на металлические в этой гонке требовалось и здорово бежать, и стрелять исключительно «на ноль». А в пассиве у Латыпова уже имелся промах на предыдущей «стойке». Вот и получается: стартовал недалеко, темп показал хороший, меткость на рубежах 90 процентов – и все равно седьмой. «Только седьмой» или «уже седьмой» - судите сами.

ЛОГИНОВ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Александр Логинов бежал еще быстрее, его лыжное время было одним из лучших – даже обогнал всех норвежцев кроме Йоханнеса Бе. Кстати, если не брать последний круг, то Латыпов «ногами» уступил Логинову всего десять секунд. Плюс Матвей Елисеев начал просыпаться: кабы не ЧП с тремя промахами на первой же «лежке», он запросто в десятку мог войти. Правда, четвертый биатлонист для российского эстафетного квартета в Поклюке пока не просматривается. Антон Бабиков сегодня промазал аж шесть раз и показал жуткий предпоследний «ход».