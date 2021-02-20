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Акимова застрелила эстафету. Вместо пьедестала Россия – только 11-я
20 февраля 16:59
автор: Лев Тигай

Акимова застрелила эстафету. Вместо пьедестала Россия – только 11-я

На чемпионате мира в Поклюке россиянки провалили эстафету: лишь 11-е место, повторение худшего результата в истории. На втором этапе Татьяна Акимова заработала штрафной круг.

Как это ни странно, эстафета – чуть ли не самый неблагополучный вид для женской сборной России на ЧМ последних лет. Медалей мы здесь не видим аж с 2009 года, когда в строю были не только Ольга Зайцева и Светлана Слепцова, но даже Ольга Медведцева. Вторая же половина «десятых» - это вообще сплошной кошмар из мест с пятого по одиннадцатое. За этот период хоть какие-то шансы на успех у россиянок были разве что в Хохфильцене-2017, где после трех этапов они шли четвертыми, совсем рядом с тройкой будущих призеров. Но тут Татьяна Акимова схлопотала на «лежке» штрафной круг – и все было кончено.

Сегодня Акимова бежала не заключительный этап, а второй, и тоже приняла эстафету недалеко от топ-3 – от начинавшей гонку Евгении Павловой, которая сдала «ходом» на последнем круге, но проиграла не так много благодаря стопроцентно точной стрельбе. «Лежку» Акимова тоже прошла чисто, зато на «стойке» случилась катастрофа. Два промаха основной обоймой, потом непривычно долгая возня с дополнительными патронами и в итоге – тот же штрафной круг, что четыре года назад. На середину эстафеты Акимова привезла Светлане Мироновой тот еще «подарочек» - безнадежные две минуты. Мечты о первой российской медали на ЧМ-2021 можно было смело отправлять в утиль.

В ЭТОТ РАЗ ШАШИЛОВ НЕ УГАДАЛ

Дальнейшее – малоинтересно. Миронова, как ей и положено, стала догонять, но при таком жутком отставании все, что она успела, это ненадолго забежать в десятку. Ульяна Кайшева финишировала 11-й, повторив тем самым наш эстафетный антирекорд с ЧМ-2016 в Холменколлене. Кстати, единственного (пока) ЧМ в истории, где Россия не взяла ни одной медали.

Напомню, что перед этой эстафетой на первые два этапа претендовали три биатлонистки – Акимова, Павлова и Лариса Куклина. Скорость в Поклюйке они показывали одинаково средненькую, стрельба у Павловой была похуже – но в ее пользу говорил опыт штатного стартера. В итоге старший тренер женской сборной Михаил Шашилов оставил неизменным золотой квартет, который 24 января в Антхольце выиграл последнюю перед ЧМ эстафету в рамках Кубка мира.

Теперь понятно, что это была ошибка. Из тех, про которые говорят «тренер не угадал» - ведь кандидатуры Акимовой и Куклиной были в принципе равны, 50 на 50. Ну, а чтобы констатировать промах Шашилова сейчас, задним числом, большого ума не надо. До этого он уже принимал на чемпионате спорные решения, не желая отступать от своих планов, и оказывался прав – например, когда ставил Ирину Казакевич на спринт или Миронову на индивидуальную гонку. Но сегодня – увы, не сложилось.

ТО, ЧТО НЕ СДЕЛАЛИ НАШИ, СДЕЛАЛИ УКРАИНКИ

У кого-то может возникнуть впечатление, что стрельба Акимовой – только полбеды, и Россия все равно проиграла бы эту эстафету. Как смешанную, в первый день ЧМ, когда штрафной круг заработала Миронова, но на лыжне наши проиграли куда больше. Может, и сейчас то же самое?

Да нет, не то. Пусть две минуты, доставшиеся Мироновой от Акимовой сегодня наполовину состояли из отставания «ногами», в этом отставании как раз не было чего-то неожиданного. Российская четверка была скроена по принципу «три стрелка и Миронова», и последняя вполне могла вывезти Россию к пьедесталу, не случись «акимовского самоубийства» на четвертом огневом рубеже. Кстати, на остальных семи наши использовали лишь четыре доппатрона, что соответствует гроссмейстерским 90 процентам попаданий.

Для наглядности вот вам сравнение со сборной Украины, которая финишировала третьей, в четырех десятых от серебра и в девяти секундах от золота. На роковую «стойку», когда все еще было нормально, Акимова пришла на 28,9 позже Юлии Джимы. А разница между Кайшевой и Аленой Пидгрушной после заключительной стрельбы (именно там, а не на финише – последний круг Ульяна шла одна в прогулочном темпе, так что его учитывать не нужно) составляла 1.19,6, то есть, на 50 секунд больше. Это и есть цена штрафного круга с парой лишних «допов» и сопровождавшей их суетой.

Шансов спасти неудачный ЧМ у России все меньше. Следующими это попытаются сделать Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, которым сегодня тоже предстоит испытание эстафетой.

Может, хоть мужикам повезет?

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+11 (0+1 0+3 0+3 0+4)

1 (1:02.26,9)

1:10.39,0

2

Германия

0+5 (0+0 0+2 0+3 0+0)

4 (+56,5)

+8,8

3

Украина

0+7 (0+1 0+3 0+1 0+2)

6 (+1.11,9)

+9,2

4

Белоруссия

0+8 (0+2 0+0 0+3 0+3)

2 (+32,5)

+28,8

5

Швеция

0+9 (0+3 0+3 0+2 0+1)

7 (+1.28,8)

+47,9

8

Франция

0+5 (0+0 0+1 0+1 0+3)

9 (+1.53,9)

+1.15,2

11

Россия

1+7 (0+0 1+3 0+2 0+2)

10 (+2.14,9)

+2.10,9

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Павлова

0+0

3 (+5,1)

0+0

2 (+17,2)

15 (+37,1)

7 (+38,1)

2

Акимова

0+0

9 (+29,0)

1+3

15 (+1.38,1)

13 (+51,7)

15 (+2.01,4)

3

Миронова

0+1

13 (+1.59,8)

0+1

12 (+1.48,4)

4 (+12,0)

10 (+1.42,5)

4

Кайшева

0+1

11 (+1.20,5)

0+1

11 (+1.38,8)

11 (+49,4)

11 (+2.10,9)

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

5

1

3

9

2

Франция

2

2

2

6

3

Швеция

1

2

2

5

4

Чехия

1

0

0

1

5-6

Австрия

0

2

0

2

5-6

Германия

0

2

0

2

7-8

Белоруссия

0

0

1

1

7-8

Украина

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

20 февраля, суббота

17.00 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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