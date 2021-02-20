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Медаль! Медаль!! Медаль!!! Россияне выиграли бронзу в эстафете
20 февраля 19:39
автор: Олег Чикирис

Медаль! Медаль!! Медаль!!! Россияне выиграли бронзу в эстафете

В предпоследний день чемпионата мира сборная России все же выиграла награду - в мужской эстафете наши биатлонисты стали третьими.

«Шанс. Он не получка не аванс, он выпадает только раз» пелось в замечательном мультфильме «Остров сокровищ». Правда, на чемпионате мира в Поклюке он выпадал сборной России уже не раз, но воспользоваться им так и не смогли. Мужская эстафета была, пожалуй, последним шансом. Да остаются еще два воскресных масс-старта, но, положа руку на сердце, вряд ли кто-то в здравом уме и твердой памяти поставит на то, что россияне будут завтра в призах в их нынешнем состоянии (россиян, а не призов). Приятная случайность не исключена, но она будет именно случайностью. К сожалению.

С мужской эстафетой дела обстояли совсем иначе: вероятность медали даже с нынешней готовностью была немаленькой, правда, при одном обязательном условии: никто не должен был провалиться.

Первый этап. Карим Халили

Хочется отдать должное тренерскому штабу, не испугавшемуся бросить в бой 22-летнего дебютанта чемпионатов мира. Да, это был риск. Но поставь тренеры ветеранов Гараничева или Бабикова, риск был бы не меньшим, учитывая их нынешнюю форму. А Халили, во-первых, заслужил место в эстафетной четверке отличным выступлением в индивидуальной гонке. Во-вторых, его участие в эстафете это работа на перспективу. Опыт ведь сам собой не приходит.

Карим выступил не блестяще, на четверочку с минусом. Но главное не провалился. Допустив два промаха на «лежке» и откатившись в конец второго десятка, он не стал паниковать, собрался и передал эстафету восьмым в 36 секундах за лидером. Главное: не случилась катастрофа, как в сборной Германии, где Эрик Лессер прибежал на промежуточный финиш 20-м с проигрышем почти в полторы минуты.

Второй этап. Матвей Елисеев

Дальше россияне начали поступательное движение вверх. Признанный снайпер Елисеев выступил уже на четверочку с плюсом. Не промажь раз, была бы пятерка. Матвей уходил на трассу восьмым, передал эстафету шестым. Тем временем, возродилась интрига в гонке, вроде бы убитая в зародыше феноменальным выступлением Стурлы Легрейда на первом этапе. На «стойке» Тарьей Бё допускает три промаха и подпускает преследователей на расстояние 12-15 секунд.

Третий этап. Александр Логинов

Бё-младший уходит на трассу с преимуществом в 12 секунд над итальянцем и 14 - над украинцем. Логинов принимает старт шестым с отставанием чуть больше 30 секунд. Александр, как обычно, не форсирует события, а Йоханнес к огневому рубежу серьезно увеличивает отрыв от преследователей. На «лежке» норвежец мажет, россиянин, как и большинство лидеров, точен. Александр уже пятый. Логинов быстро догоняет и обгоняет швейцарца. Итальянец и украинец пока вне досягаемости, но на рабочем расстоянии. Надо только чисто стрелять.

Совсем чисто не получается: пуля после последнего выстрела Александра летит мимо. Но это не беда. Беда - у итальянца, который уходит на штрафной круг. Йоханнес стреляет феноменально, бежит потрясающе и практически снимает вопрос о победителе.

Логинов уходит с рубежа третьим - в 52 секундах от норвежца и в 21-й - от украинца. Половину отставания от Артема Примы к передаче эстафеты Александр сокращает. Его много и, надо сказать, заслуженно, критикуют в последние дни, но на этот раз он проявляет себя настоящим лидером и свой отрезок эстафеты пробегает на «отлично».

Четвертый этап. Эдуард Латыпов

У лучшего российского биатлониста на этом турнире тактика - противоположная логиновской: он рвет жилы со старта, а на последнем круге терпит. Эдуард до рубежа успевает обойти украинца Дудченко. Несмотря на высокий темп, стреляет чисто. Украинец дважды неточен и выпадает из борьбы за серебро. Россия - вторая!

Однако в 22-23 секундах позади Латыпова мчится мощная ватага преследователей: итальянец Виндиш, француз Жаклен и швед Самуэльссон. Хочется сказать «браво!» тренерам сборной Норвегии, не побоявшимся поставить на последний этап Ветле Кристиансена, не пробежавшего на чемпионате мира ни одной дистанции. Опытный биатлонист не подвел. А вот за его спиной происходили драматичнейшие события.

Латыпов на «стойке» мажет один раз. Этого хватает, чтобы оторваться от всех конкурентов кроме Самуэльссона. Швед быстро съедает россиянина не поперхнувшись и быстро убегает от Латыпова, как от стоячего. Эдуард терпит, но сзади Жаклен сокращает отставание от россиянина по секунде на каждых 100 метрах. За километр до финиша от 25 остается лишь 12. Неужели опять «деревяшка» вместо бронзы? Но нет, и Латыпов рвет из последних сил и у француз оказывается не трехжильным. Есть первая медаль сборной на чемпионате мира! Пусть и бронза, но такая вымученная, такая долгожданная.

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+8 (0+2 0+3 0+1 0+2)

1 (1:05.10,0)

1:12.27,4

2

Швеция

0+7 (0+3 0+1 0+3 0+0)

4 (+45,9)

+33,1

3

Россия

0+5 (0+2 0+1 0+1 0+1)

5 (+1.09,4)

+50,9

4

Франция

1+11 (0+3 1+4 0+1 0+3)

3 (+25,3)

+1.02,0

5

Украина

0+4 (0+0 0+0 0+1 0+3)

7 (+1.47,3)

+1.12,7

6

Италия

2+14 (0+3 0+5 1+3 1+3)

2 (+3,8)

+1.35,5

7

Германия

0+4 (0+3 0+0 0+0 0+1)

9 (+2.02,7)

+1.43,2

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Халили

0+2

18 (+22,4)

0+0

11 (+29,0)

4 (+20,4)

8 (+36,4)

2

Елисеев

0+0

7 (+45,2)

0+1

6 (+31,7)

8 (+46,0)

5 (+31,1)

3

Логинов

0+0

5 (+34,8)

0+1

3 (+52,6)

3 (+32,5)

3 (+59,5)

4

Латыпов

0+0

2 (+54,6)

0+1

2 (+49,0)

6 (+20,5)

3 (+50,9)

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

6

1

3

10

2

Франция

2

2

2

6

3

Швеция

1

3

2

6

4

Чехия

1

0

0

1

5-6

Австрия

0

2

0

2

5-6

Германия

0

2

0

2

7-9

Россия

0

0

1

1

7-9

Белоруссия

0

0

1

1

7-9

Украина

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

21 февраля, воскресенье

14.30 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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