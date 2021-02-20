Медаль! Медаль!! Медаль!!! Россияне выиграли бронзу в эстафете

«Шанс. Он не получка не аванс, он выпадает только раз» пелось в замечательном мультфильме «Остров сокровищ». Правда, на чемпионате мира в Поклюке он выпадал сборной России уже не раз, но воспользоваться им так и не смогли. Мужская эстафета была, пожалуй, последним шансом. Да остаются еще два воскресных масс-старта, но, положа руку на сердце, вряд ли кто-то в здравом уме и твердой памяти поставит на то, что россияне будут завтра в призах в их нынешнем состоянии (россиян, а не призов). Приятная случайность не исключена, но она будет именно случайностью. К сожалению.

С мужской эстафетой дела обстояли совсем иначе: вероятность медали даже с нынешней готовностью была немаленькой, правда, при одном обязательном условии: никто не должен был провалиться.

Первый этап. Карим Халили

Хочется отдать должное тренерскому штабу, не испугавшемуся бросить в бой 22-летнего дебютанта чемпионатов мира. Да, это был риск. Но поставь тренеры ветеранов Гараничева или Бабикова, риск был бы не меньшим, учитывая их нынешнюю форму. А Халили, во-первых, заслужил место в эстафетной четверке отличным выступлением в индивидуальной гонке. Во-вторых, его участие в эстафете это работа на перспективу. Опыт ведь сам собой не приходит.

Карим выступил не блестяще, на четверочку с минусом. Но главное не провалился. Допустив два промаха на «лежке» и откатившись в конец второго десятка, он не стал паниковать, собрался и передал эстафету восьмым в 36 секундах за лидером. Главное: не случилась катастрофа, как в сборной Германии, где Эрик Лессер прибежал на промежуточный финиш 20-м с проигрышем почти в полторы минуты.

Второй этап. Матвей Елисеев

Дальше россияне начали поступательное движение вверх. Признанный снайпер Елисеев выступил уже на четверочку с плюсом. Не промажь раз, была бы пятерка. Матвей уходил на трассу восьмым, передал эстафету шестым. Тем временем, возродилась интрига в гонке, вроде бы убитая в зародыше феноменальным выступлением Стурлы Легрейда на первом этапе. На «стойке» Тарьей Бё допускает три промаха и подпускает преследователей на расстояние 12-15 секунд.