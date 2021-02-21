Медаль есть, а счастья нет. И последний день ЧМ это вряд ли исправит

Пик чемпионата пройден. Гипс снимают, клиент уезжает, на смену надеждам приходит опустошение. Можно, конечно, взвизгнуть, что «еще не все, у нас еще две гонки», но это прозвучит уже явной нелепицей. Если в эстафетах, на которые мы изначально делали ставку, сборная с грехом пополам разродилась одной бронзой, то куда уж ждать большего от традиционно «нероссийских» масс-стартов. С шашками на пулеметы поскачем? На ядре в космос полетим?

КОМУ ЗАКРЫВАТЬ ЧЕМПИОНАТ

Хотя народу в воскресенье от России побежит немало – шесть человек, то есть, каждый десятый. Больше только у Норвегии, Франции и Швеции, зато у немцев, например, меньше. Кандидатов в герои в нашей шестерке тоже при желании можно поискать. Правда, на Эдуарда «свет в окошке» Латыпова я, пожалуй, сегодня бы не рассчитывал. Судя по тому, с каким трудом он удержал в субботу третье место после того, как без вариантов пропустил на второе шведа Самуэльссона, этому чемпионату Латыпов отдал уже все, что у него есть. Если кто и способен взорлить в квартете российских участников мужского масс-старта, то разве что Александр Логинов. Причем при стрельбе исключительно «на ноль», иначе - швах.

Женщин у нас будет вдвое меньше, но тут любопытно посмотреть: как скажется на Светлане Мироновой и Ирине Казакевич их спонтанный переезд из горной гостиницы, где сборная живет почти месяц, в равнинную, на озере Блед. Вчера, поднявшись к трассе перед гонкой от нового места жительства, Миронова и бежала здорово, и стреляла неплохо – и не ее вина, что судьба эстафеты к тому моменту была уже предрешена. Кстати, личный тренер у них с Казакевич один – Михаил Шашилов. Старшему наставнику женской сборной в воскресенье предстоит тренировать только своих.

ЧЕМ ПОХОЖИ ДВЕ РАЗНЫХ ЭСТАФЕТЫ

С чужими Шашилов накануне напортачил: настоял на кандидатуре Татьяны Акимовой, что обернулось штрафным кругом, двумя минутами стартового отставания для Мироновой и 11-м местом России на финишной черте. И вот что интересно: позже, по ходу медально-мужской эстафеты, меня не покидало отчетливое ощущение, что кроме акимовского круга она от женской… ничем не отличается. Ей-богу.

Судите сами: те же 35-40 секунд планового проигрыша на первом этапе Евгенией Павловой и Каримом Халили. Та же задача «не схлопотать минуту» на втором, которую Матвей Елисеев, в отличие от Акимовой, выполнил. И, наконец, та же погоня на второй половине дистанции. Если отбросить запутывающие картину показатели последнего круга (в женской эстафете на нем «отдыхала» наша Ульяна Кайшева, а в мужской – лидер Ветле Кристиансен, также шедший в полном одиночестве), то выясняется: после заключительной стрельбы проигрыш двух российских команд норвежским чемпионам различался аккурат на те 50 секунд, что Акимова потеряла на роковой «стойке».