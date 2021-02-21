Медаль есть, а счастья нет. И последний день ЧМ это вряд ли исправит

Пик чемпионата пройден. Гипс снимают, клиент уезжает, на смену надеждам приходит опустошение. Можно, конечно, взвизгнуть, что «еще не все, у нас еще две гонки», но это прозвучит уже явной нелепицей. Если в эстафетах, на которые мы изначально делали ставку, сборная с грехом пополам разродилась одной бронзой, то куда уж ждать большего от традиционно «нероссийских» масс-стартов. С шашками на пулеметы поскачем? На ядре в космос полетим?
КОМУ ЗАКРЫВАТЬ ЧЕМПИОНАТ
Хотя народу в воскресенье от России побежит немало – шесть человек, то есть, каждый десятый. Больше только у Норвегии, Франции и Швеции, зато у немцев, например, меньше. Кандидатов в герои в нашей шестерке тоже при желании можно поискать. Правда, на Эдуарда «свет в окошке» Латыпова я, пожалуй, сегодня бы не рассчитывал. Судя по тому, с каким трудом он удержал в субботу третье место после того, как без вариантов пропустил на второе шведа Самуэльссона, этому чемпионату Латыпов отдал уже все, что у него есть. Если кто и способен взорлить в квартете российских участников мужского масс-старта, то разве что Александр Логинов. Причем при стрельбе исключительно «на ноль», иначе - швах.
Женщин у нас будет вдвое меньше, но тут любопытно посмотреть: как скажется на Светлане Мироновой и Ирине Казакевич их спонтанный переезд из горной гостиницы, где сборная живет почти месяц, в равнинную, на озере Блед. Вчера, поднявшись к трассе перед гонкой от нового места жительства, Миронова и бежала здорово, и стреляла неплохо – и не ее вина, что судьба эстафеты к тому моменту была уже предрешена. Кстати, личный тренер у них с Казакевич один – Михаил Шашилов. Старшему наставнику женской сборной в воскресенье предстоит тренировать только своих.
ЧЕМ ПОХОЖИ ДВЕ РАЗНЫХ ЭСТАФЕТЫ
С чужими Шашилов накануне напортачил: настоял на кандидатуре Татьяны Акимовой, что обернулось штрафным кругом, двумя минутами стартового отставания для Мироновой и 11-м местом России на финишной черте. И вот что интересно: позже, по ходу медально-мужской эстафеты, меня не покидало отчетливое ощущение, что кроме акимовского круга она от женской… ничем не отличается. Ей-богу.
Судите сами: те же 35-40 секунд планового проигрыша на первом этапе Евгенией Павловой и Каримом Халили. Та же задача «не схлопотать минуту» на втором, которую Матвей Елисеев, в отличие от Акимовой, выполнил. И, наконец, та же погоня на второй половине дистанции. Если отбросить запутывающие картину показатели последнего круга (в женской эстафете на нем «отдыхала» наша Ульяна Кайшева, а в мужской – лидер Ветле Кристиансен, также шедший в полном одиночестве), то выясняется: после заключительной стрельбы проигрыш двух российских команд норвежским чемпионам различался аккурат на те 50 секунд, что Акимова потеряла на роковой «стойке».
То есть, случись подобное ЧП не с ней, а, скажем, с Елисеевым – и все было бы ровно наоборот. Ну, или почти наоборот – все-таки Акимова еще и «ходом» уступила многовато, ближе к минуте. Зато по стрельбе, если убрать ее провальный рубеж (заметьте, неожиданно провальный - обычно за Татьяной такое не водится), разницы между россиянами и россиянками никакой: мужчины – пять доппатронов на восьми рубежах (88,9%), женщины – четыре на семи (89,7).
Получается, вот оно – истинное место России в сегодняшней иерархии мирового биатлона. Если все хорошо и никто не подвел – у нас то ли бронза, то ли «деревяшка» (помните, сколько за последнее время было этих четвертых эстафетных мест?), ну, а коли провал есть - то «не про нашу честь».
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
21 февраля, воскресенье
- 14.30 (мск). МАСС-СТАРТ 12,5 км. ЖЕНЩИНЫ
- 17.15. МАСС-СТАРТ 15 км. МУЖЧИНЫ
Представительство стран в масс-стартах
Женщины
Норвегия - 4: Тириль Экхофф, Марте Улсбю, Ингрид Тандревольд, Ида Лин
Франция - 3: Анаис Шевалье, Жюли Симон, Жюстин Бреза
Германия - 3: Франциска Пройс, Денизе Херрманн, Ванесса Хинц
Швеция - 3: Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Линн Перссон
Швейцария - 3: Лена Хэки, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин
Россия - 2: Светлана Миронова, Ирина Казакевич
Белоруссия - 2: Анна Сола, Динара Алимбекова
Италия - 2: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци
Украина - 2: Алена Пидгрушная, Дарья Блашко
Чехия - 1: Маркета Давыдова
Австрия - 1: Лиза-Тереза Хаузер
Польша - 1: Моника Хойниш
США - 1: Сьюзен Данкли
Канада - 1: Эмма Лундер
Латвия - 1: Байба Бендика
Мужчины
Норвегия - 5: Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен
Россия - 4: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили
Франция - 4: Эмильен Жакелен, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Антонен Гигонна
Швеция - 4: Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг
Германия - 2: Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
Италия - 2: Лукас Хофер, Томас Бормолини
Словения - 2: Яков Фак, Миха Довжан
Австрия - 1: Симон Эдер
Украина - 1: Артем Прима
Чехия - 1: Михал Крчмар
Латвия - 1: Андрей Расторгуевс
США - 1: Джейк Браун
Канада - 1: Кристиан Гоу
Бельгия - 1: Флоран Клод
Где смотреть
В прямом эфире женский масс-старт транслируют Первый канал и Eurosport 2, мужской – Первый канал и Eurosport 1.
Как российские участники масс-стартов на ЧМ бежали эту гонку в Кубке мира-2020/21
Женщины
Миронова
Казакевич
20.12.2020
Хохфильцен
-
24 (+2.52,7)
5 (1+1+2+1)
17.01.2021
Оберхоф
11 (+33,3)
4 (1+0+1+2)
-
23.01.2021
Антхольц
6 (+29,3)
2 (0+0+0+2)
-
Мужчины
Логинов
Латыпов
Елисеев
Халили
20.12.2020
Хохфильцен
10 (+32,8)
2 (0+0+2+0)
23 (+1.49,6)
3 (1+0+1+1)
20 (+1.36,8)
3 (0+1+1+1)
-
17.01.2021
Оберхоф
-
29 (+3.55,3)
7 (1+3+1+2)
6 (+20,1)
1 (0+0+0+1)
-
24.01.2021
Антхольц
19 (+1.48,6)
4 (1+0+2+1)
20 (+1.48,9)
5 (1+1+2+1)
28 (+3.17,8)
3 (1+0+1+1)
-
Зачет Кубка мира. Масс-старт
Женщины
- 1. Жюли Симон (Франция) – 156
- 2. Марте Улсбю (Норвегия) – 132
- 3. Ханна Оберг (Швеция) – 129
- 4. Франциска Пройс (Германия) – 129
- 5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 122
- …19. Светлана Миронова (Россия) – 68
- …24. Ульяна Кайшева (Россия) – 40
- …27. Евгения Павлова (Россия) – 30
- …28. Лариса Куклина (Россия) – 29
- …34. Ирина Казакевич (Россия) - 14
Мужчины
- 1. Тарьей Бе (Норвегия) – 137
- 2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 132
- 3. Арнд Пайффер (Германия) – 130
- 4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 117
- 5. Симон Эдер (Австрия) – 104
- …17. Матвей Елисеев (Россия) – 65
- …21. Александр Логинов (Россия) – 53
- …24. Эдуард Латыпов (Россия) – 41
- …30. Евгений Гараничев (Россия) - 22
Масс-старты на предыдущем чемпионате мира
Женщины
- 1. Марте Улсбю (Норвегия) – 39.14,0 (2)
- 2. Доротея Вирер (Италия) – 20,7 (3)
- 3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,1 (3)
- 4. Моника Хойниш (Польша) – 29,1 (2)
- 5. Жюли Симон (Франция) – 45,1 (2)
- 6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 52,0 (2)
Мужчины
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 38.09,5 (0)
- 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 42,0 (3)
- 3. Эмильен Жакелен (Франция) – 55,0 (2)
- 4. Тарьей Бе (Норвегия) – 55,6 (2)
- 5. Симон Дестье (Франция) – 1.03,7 (1)
- …26. Никита Поршнев (Россия) – 3.46,1 (4)
- …28. Матвей Елисеев (Россия) – 4.18,6 (7)
Все медали ЧМ-2021
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
6
1
3
10
2
Франция
2
2
2
6
3
Швеция
1
3
2
6
4
Чехия
1
0
0
1
5-6
Австрия
0
2
0
2
5-6
Германия
0
2
0
2
7-9
Россия
0
0
1
1
7-9
Белоруссия
0
0
1
1
7-9
Украина
0
0
1
1