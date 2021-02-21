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Франция - Лига 1 17:00 Ланс 0 Дижон 0 П1 1.5 Х 4.3 П2 7.4
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Медаль есть, а счастья нет. И последний день ЧМ это вряд ли исправит
21 февраля 07:00
автор: Лев Тигай

Медаль есть, а счастья нет. И последний день ЧМ это вряд ли исправит

Чемпионат мира завершается сегодня двумя масс-стартами. Накануне в мужской эстафете наши взяли бронзу – первую и, вполне возможно, единственную награду сборной России в Поклюке.

Пик чемпионата пройден. Гипс снимают, клиент уезжает, на смену надеждам приходит опустошение. Можно, конечно, взвизгнуть, что «еще не все, у нас еще две гонки», но это прозвучит уже явной нелепицей. Если в эстафетах, на которые мы изначально делали ставку, сборная с грехом пополам разродилась одной бронзой, то куда уж ждать большего от традиционно «нероссийских» масс-стартов. С шашками на пулеметы поскачем? На ядре в космос полетим?

КОМУ ЗАКРЫВАТЬ ЧЕМПИОНАТ

Хотя народу в воскресенье от России побежит немало – шесть человек, то есть, каждый десятый. Больше только у Норвегии, Франции и Швеции, зато у немцев, например, меньше. Кандидатов в герои в нашей шестерке тоже при желании можно поискать. Правда, на Эдуарда «свет в окошке» Латыпова я, пожалуй, сегодня бы не рассчитывал. Судя по тому, с каким трудом он удержал в субботу третье место после того, как без вариантов пропустил на второе шведа Самуэльссона, этому чемпионату Латыпов отдал уже все, что у него есть. Если кто и способен взорлить в квартете российских участников мужского масс-старта, то разве что Александр Логинов. Причем при стрельбе исключительно «на ноль», иначе - швах.

Женщин у нас будет вдвое меньше, но тут любопытно посмотреть: как скажется на Светлане Мироновой и Ирине Казакевич их спонтанный переезд из горной гостиницы, где сборная живет почти месяц, в равнинную, на озере Блед. Вчера, поднявшись к трассе перед гонкой от нового места жительства, Миронова и бежала здорово, и стреляла неплохо – и не ее вина, что судьба эстафеты к тому моменту была уже предрешена. Кстати, личный тренер у них с Казакевич один – Михаил Шашилов. Старшему наставнику женской сборной в воскресенье предстоит тренировать только своих.

ЧЕМ ПОХОЖИ ДВЕ РАЗНЫХ ЭСТАФЕТЫ

С чужими Шашилов накануне напортачил: настоял на кандидатуре Татьяны Акимовой, что обернулось штрафным кругом, двумя минутами стартового отставания для Мироновой и 11-м местом России на финишной черте. И вот что интересно: позже, по ходу медально-мужской эстафеты, меня не покидало отчетливое ощущение, что кроме акимовского круга она от женской… ничем не отличается. Ей-богу.

Судите сами: те же 35-40 секунд планового проигрыша на первом этапе Евгенией Павловой и Каримом Халили. Та же задача «не схлопотать минуту» на втором, которую Матвей Елисеев, в отличие от Акимовой, выполнил. И, наконец, та же погоня на второй половине дистанции. Если отбросить запутывающие картину показатели последнего круга (в женской эстафете на нем «отдыхала» наша Ульяна Кайшева, а в мужской – лидер Ветле Кристиансен, также шедший в полном одиночестве), то выясняется: после заключительной стрельбы проигрыш двух российских команд норвежским чемпионам различался аккурат на те 50 секунд, что Акимова потеряла на роковой «стойке».

То есть, случись подобное ЧП не с ней, а, скажем, с Елисеевым – и все было бы ровно наоборот. Ну, или почти наоборот – все-таки Акимова еще и «ходом» уступила многовато, ближе к минуте. Зато по стрельбе, если убрать ее провальный рубеж (заметьте, неожиданно провальный - обычно за Татьяной такое не водится), разницы между россиянами и россиянками никакой: мужчины – пять доппатронов на восьми рубежах (88,9%), женщины – четыре на семи (89,7).

Получается, вот оно – истинное место России в сегодняшней иерархии мирового биатлона. Если все хорошо и никто не подвел – у нас то ли бронза, то ли «деревяшка» (помните, сколько за последнее время было этих четвертых эстафетных мест?), ну, а коли провал есть - то «не про нашу честь».

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

21 февраля, воскресенье

  • 14.30 (мск). МАСС-СТАРТ 12,5 км. ЖЕНЩИНЫ
  • 17.15. МАСС-СТАРТ 15 км. МУЖЧИНЫ

Представительство стран в масс-стартах

Женщины

Норвегия - 4: Тириль Экхофф, Марте Улсбю, Ингрид Тандревольд, Ида Лин

Франция - 3: Анаис Шевалье, Жюли Симон, Жюстин Бреза

Германия - 3: Франциска Пройс, Денизе Херрманн, Ванесса Хинц

Швеция - 3: Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Линн Перссон

Швейцария - 3: Лена Хэки, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин

Россия - 2: Светлана Миронова, Ирина Казакевич

Белоруссия - 2: Анна Сола, Динара Алимбекова

Италия - 2: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци

Украина - 2: Алена Пидгрушная, Дарья Блашко

Чехия - 1: Маркета Давыдова

Австрия - 1: Лиза-Тереза Хаузер

Польша - 1: Моника Хойниш

США - 1: Сьюзен Данкли

Канада - 1: Эмма Лундер

Латвия - 1: Байба Бендика

Мужчины

Норвегия - 5: Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен

Россия - 4: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили

Франция - 4: Эмильен Жакелен, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Антонен Гигонна

Швеция - 4: Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг

Германия - 2: Арнд Пайффер, Бенедикт Долль

Италия - 2: Лукас Хофер, Томас Бормолини

Словения - 2: Яков Фак, Миха Довжан

Австрия - 1: Симон Эдер

Украина - 1: Артем Прима

Чехия - 1: Михал Крчмар

Латвия - 1: Андрей Расторгуевс

США - 1: Джейк Браун

Канада - 1: Кристиан Гоу

Бельгия - 1: Флоран Клод

Где смотреть

В прямом эфире женский масс-старт транслируют Первый канал и Eurosport 2, мужской – Первый канал и Eurosport 1.

Как российские участники масс-стартов на ЧМ бежали эту гонку в Кубке мира-2020/21

Женщины

Миронова

Казакевич

20.12.2020

Хохфильцен

-

24 (+2.52,7)

5 (1+1+2+1)

17.01.2021

Оберхоф

11 (+33,3)

4 (1+0+1+2)

-

23.01.2021

Антхольц

6 (+29,3)

2 (0+0+0+2)

-

Мужчины

Логинов

Латыпов

Елисеев

Халили

20.12.2020

Хохфильцен

10 (+32,8)

2 (0+0+2+0)

23 (+1.49,6)

3 (1+0+1+1)

20 (+1.36,8)

3 (0+1+1+1)

-

17.01.2021

Оберхоф

-

29 (+3.55,3)

7 (1+3+1+2)

6 (+20,1)

1 (0+0+0+1)

-

24.01.2021

Антхольц

19 (+1.48,6)

4 (1+0+2+1)

20 (+1.48,9)

5 (1+1+2+1)

28 (+3.17,8)

3 (1+0+1+1)

-

Зачет Кубка мира. Масс-старт

Женщины

  • 1. Жюли Симон (Франция) – 156
  • 2. Марте Улсбю (Норвегия) – 132
  • 3. Ханна Оберг (Швеция) – 129
  • 4. Франциска Пройс (Германия) – 129
  • 5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 122
  • …19. Светлана Миронова (Россия) – 68
  • …24. Ульяна Кайшева (Россия) – 40
  • …27. Евгения Павлова (Россия) – 30
  • …28. Лариса Куклина (Россия) – 29
  • …34. Ирина Казакевич (Россия) - 14

Мужчины

  • 1. Тарьей Бе (Норвегия) – 137
  • 2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 132
  • 3. Арнд Пайффер (Германия) – 130
  • 4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 117
  • 5. Симон Эдер (Австрия) – 104
  • …17. Матвей Елисеев (Россия) – 65
  • …21. Александр Логинов (Россия) – 53
  • …24. Эдуард Латыпов (Россия) – 41
  • …30. Евгений Гараничев (Россия) - 22

Масс-старты на предыдущем чемпионате мира

Женщины

  • 1. Марте Улсбю (Норвегия) – 39.14,0 (2)
  • 2. Доротея Вирер (Италия) – 20,7 (3)
  • 3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,1 (3)
  • 4. Моника Хойниш (Польша) – 29,1 (2)
  • 5. Жюли Симон (Франция) – 45,1 (2)
  • 6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 52,0 (2)

Мужчины

  • 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 38.09,5 (0)
  • 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 42,0 (3)
  • 3. Эмильен Жакелен (Франция) – 55,0 (2)
  • 4. Тарьей Бе (Норвегия) – 55,6 (2)
  • 5. Симон Дестье (Франция) – 1.03,7 (1)
  • …26. Никита Поршнев (Россия) – 3.46,1 (4)
  • …28. Матвей Елисеев (Россия) – 4.18,6 (7)

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

6

1

3

10

2

Франция

2

2

2

6

3

Швеция

1

3

2

6

4

Чехия

1

0

0

1

5-6

Австрия

0

2

0

2

5-6

Германия

0

2

0

2

7-9

Россия

0

0

1

1

7-9

Белоруссия

0

0

1

1

7-9

Украина

0

0

1

1

источник: «Советский спорт»
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