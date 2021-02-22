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Александр Тихонов: Мы поставили рекорд по скандалам, руководство СБР и тренерский штаб должны уйти
22 февраля 10:00
автор: Юрий Волохов

Александр Тихонов: Мы поставили рекорд по скандалам, руководство СБР и тренерский штаб должны уйти

Сборная России завоевала всего одну бронзовую медаль на завершившемся в Поклюке чемпионате мира по биатлону.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что после такого антирекорда все руководство СБР и весь тренерский штаб должны подать в отставку.

- Александр Иванович, вроде бы такого еще не было в нашей истории – всего одна медаль на ЧМ, и та бронзовая…
- Не было – из стольких дисциплин и всего одна медаль! Антирекорд. А вот по скандалам, этот чемпионат стал для нашей сборной точно рекордным. Они там друг друга грызут, каждый доказывает, что он прав.

Что касается результата – это провал. Губерниев правильно сказал: если лидеры наделают ошибок, только в этом случае у нас есть шанс. Вот они и наделали, что нам позволило зацепить бронзу в эстафете.

- Сейчас всех собак вешают на тренерский штаб – требуют его отправить в отставку. А кого назначать, все уже работали? Одних и тех же по второму и третьему кругу?
- В первую очередь нужно убирать все руководство СБР, оно себя полностью дискредитировало. У них нет никакого мужского начала – они больше не могут себя нигде в этой жизни найти. Зачем нам такие руководители?

Не очень правильно приводить себя в пример, но у меня и свой бизнес был, и предложений всегда хватало. И никто из друзей от меня не отвернулся. Значит, я не напоганил по жизни. А эти, куда они пойдут?

- Из кого формировать тренерский штаб? Наши уже все были, немцы были…
- Раньше у нас личные тренеры считали за счастье, если их приглашали на сбор национальной команды. Они могли поработать рядом с Александром Васильевичем Приваловым, набраться от него опыта.

Кого назначать? Не знаю, никто не хочет работать. Привыкли там у себя дома жить в комфорте. Потренировал – дома ждет обед. Вечером немного поработал – дома ужин, и рюмочку можно махнуть. Зачем куда-то ехать?

И еще одна проблема – нет единоначалия. Если у меня кто-то начинал условия выдвигать – хочу это, хочу самостоятельно готовиться. Я всегда отвечал: пожалуйста, только за свой счет.

Нет дисциплины. Посмотрите, что после себя оставляют на обеде или завтраке наши спортсмены за границей в отеле. Полные тарелки завалены едой, половина не съедена, на столе - бардак. Местные официантки руками разводят.

- Сейчас в сборной Белоруссии, Украины на этапах Кубка мира, чемпионате мира выступает много наших бывших спортсменов. У нас они не проходили даже во вторую сборную. В чем причина?
- Скоро и оставшиеся разбегутся. На местах с ними никто особо не занимался. Вот эти ребята и девчонки со своими родителями решили перебраться в соседние страны. У нас же нет международных стартов, интерес потерян.

Сейчас на Украине и в Белоруссии условия для тренировок намного лучше, чем в России. Вот они и едут туда.

- Еще один острый вопрос, который после этого ЧМ возник: что делать с самоподготовкой наших биатлонистов? Личные тренеры уже диктуют условия.
- Согласен, это неприемлемо. Я в свое время готовился самостоятельно. У меня был конфликт с тренерским штабом: я не любил делать зарядку, потому что считал, что полезнее утренний сон. И всем доказал, что я прав.

Утренний сон очень важен для восстановления спортсмена. Ребят заставляли выходить на зарядку, из-за чего они не досыпали минимум час самого важного, самого здорового утреннего сна. Помахали руками на улице, потом шли на завтрак, где засыпали за столом.

- Так, отменять самоподготовку?
- С нынешними сборниками – да, отменять. Мы не знаем, как готовятся Елисеев и Логинов, и по какому плану. Зато мы видим их результаты.

источник: «Советский спорт»
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