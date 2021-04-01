Чего только не бывает 1 апреля: золото чемпионата России уезжает в Румынию

На Ушкину все набросились еще накануне, когда известная лишь специалистам 24-летняя биатлонистка, которая ни разу не бежала даже на Кубке IBU и со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии, неожиданно стала второй в спринте. А сегодня Ушкиной еще и повезло: победительница предыдущей гонки Евгения Павлова снялась с преследования из-за неважного самочувствия, и будущая румынка ушла на трассу впереди всех.

Где и оставалась на протяжении почти всей 10-километровой дистанции. Лишь на третьем огневом рубеже лидерство удалось перехватить Ларисе Куклиной, не допустившей на тот момент ни одного промаха. Дальше, на заключительно «стойке» Куклина была очень близка к победе, закрыв четыре мишени, но… Последний, 20-й выстрел оказался неточным, причем произошло это на глазах у Ушкиной – та как раз подошла на изготовку и собиралась открыть огонь.

ЭТО НЕ УШКИНА - СИЛЬНАЯ, ЭТО СБОРНАЯ - СЛАБАЯ

Пока Лариса преодолевала штрафной круг, Наталья, смекнув, чем тут дело пахнет, отстреляла аккуратно и чисто. Правда, на выходе с рубежа она опережала Куклину всего на 2,9 секунды, и вскоре от этой разницы не осталось ничего. Но хитрюга Ушкина и тут не сплоховала: как только соперница догнала ее и собралась чуток передохнуть перед финишной разборкой, Наталья рванула вперед в подъем – и ответить на это ускорение Куклиной оказалось уже нечем.

Вот так Ушкина на прощание обыграла всю сборную России, шансов пробиться в которую ей не то, что не давали, – их просто не было. И говорит это вовсе не о том, что мы якобы прошляпили потенциальную звезду, а совершенно о другом – о невысоком уровне нашей женской команды. У нас, конечно, не Румыния, и интересных биатлонисток вроде бы много, однако на мировую элиту из них, увы, не тянет, ни одна. Начиная с матерой Светланы Мироновой, не демонстрирующей в Ханты-Мансийске ни «хода», ни стрельбы, и заканчивая шустрой-перспективной Анастасией Гореевой, которая в начале гонки шла второй, но потом допустила четыре промаха из положения стоя.

У ЛАТЫПОВА НЕ ЗАБАЛУЕШЬ

В мужской сборной, даже объявись там какой-нибудь Ушкин, подобные эксцессы вряд ли возможны. Здесь все наоборот: лидеры держат марку достаточно высоко, зато со скамейкой запасных дела обстоят, мягко говоря, неважно. Не называть же «открытием» Максима Цветкова, взявшего сегодня вторую медаль за два дня? Как-никак парень четыре года назад стоял на верней ступени подиума чемпионата мира. Кстати, в гонке преследования Цветков на самом деле финишировал четвертым – бронзу ему принесла дисквалификация Семена Сучилова (тоже, согласитесь, не шибко свежий персонаж), напортачившего на одном из огневых рубежей. Сучилов, когда у него возникли неполадки с патронами, не стал заряжать дополнительные по одному, как положено по правилам, а вставил в винтовку целую новую обойму.