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Чего только не бывает 1 апреля: золото чемпионата России уезжает в Румынию
01 апреля 13:45
автор: Лев Тигай
автор фото: «ЮграМегаСпорт»

Чего только не бывает 1 апреля: золото чемпионата России уезжает в Румынию

На первенстве страны в Ханты-Мансийске состоялись гонки преследования. Их победителями стали Эдуард Латыпов и Наталья Ушкина.

На Ушкину все набросились еще накануне, когда известная лишь специалистам 24-летняя биатлонистка, которая ни разу не бежала даже на Кубке IBU и со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии, неожиданно стала второй в спринте. А сегодня Ушкиной еще и повезло: победительница предыдущей гонки Евгения Павлова снялась с преследования из-за неважного самочувствия, и будущая румынка ушла на трассу впереди всех.

Где и оставалась на протяжении почти всей 10-километровой дистанции. Лишь на третьем огневом рубеже лидерство удалось перехватить Ларисе Куклиной, не допустившей на тот момент ни одного промаха. Дальше, на заключительно «стойке» Куклина была очень близка к победе, закрыв четыре мишени, но… Последний, 20-й выстрел оказался неточным, причем произошло это на глазах у Ушкиной – та как раз подошла на изготовку и собиралась открыть огонь.

ЭТО НЕ УШКИНА - СИЛЬНАЯ, ЭТО СБОРНАЯ - СЛАБАЯ

Пока Лариса преодолевала штрафной круг, Наталья, смекнув, чем тут дело пахнет, отстреляла аккуратно и чисто. Правда, на выходе с рубежа она опережала Куклину всего на 2,9 секунды, и вскоре от этой разницы не осталось ничего. Но хитрюга Ушкина и тут не сплоховала: как только соперница догнала ее и собралась чуток передохнуть перед финишной разборкой, Наталья рванула вперед в подъем – и ответить на это ускорение Куклиной оказалось уже нечем.

Вот так Ушкина на прощание обыграла всю сборную России, шансов пробиться в которую ей не то, что не давали, – их просто не было. И говорит это вовсе не о том, что мы якобы прошляпили потенциальную звезду, а совершенно о другом – о невысоком уровне нашей женской команды. У нас, конечно, не Румыния, и интересных биатлонисток вроде бы много, однако на мировую элиту из них, увы, не тянет, ни одна. Начиная с матерой Светланы Мироновой, не демонстрирующей в Ханты-Мансийске ни «хода», ни стрельбы, и заканчивая шустрой-перспективной Анастасией Гореевой, которая в начале гонки шла второй, но потом допустила четыре промаха из положения стоя.

У ЛАТЫПОВА НЕ ЗАБАЛУЕШЬ

В мужской сборной, даже объявись там какой-нибудь Ушкин, подобные эксцессы вряд ли возможны. Здесь все наоборот: лидеры держат марку достаточно высоко, зато со скамейкой запасных дела обстоят, мягко говоря, неважно. Не называть же «открытием» Максима Цветкова, взявшего сегодня вторую медаль за два дня? Как-никак парень четыре года назад стоял на верней ступени подиума чемпионата мира. Кстати, в гонке преследования Цветков на самом деле финишировал четвертым – бронзу ему принесла дисквалификация Семена Сучилова (тоже, согласитесь, не шибко свежий персонаж), напортачившего на одном из огневых рубежей. Сучилов, когда у него возникли неполадки с патронами, не стал заряжать дополнительные по одному, как положено по правилам, а вставил в винтовку целую новую обойму.

Золото же разыграли Матвей Елисеев с Эдуардом Латыповым. Победитель вчерашнего спринта Елисеев на старте имел 15-секундный перевес, но Латыпов с лихвой отыграл эту разницу по ходу гонки. На «лежке» Эдуард чересчур торопился, что стоило ему двух промахов, зато стоя уже стрелял в совершенно другой манере – размеренно и надежно. Потому и попал десять из десяти. На последний круг они с Елисеевым уходили вместе, но на самом крутом подъеме Латыпов очень уверенно сбежал от конкурента и финишировал в одиночестве.

Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

1 (№3 на старте). Эдуард Латыпов – 30.34,0 (2 промаха)
2 (1). Матвей Елисеев – отставание 8,7 (2)
3 (2). Максим Цветков – 1.12,8 (2)
4 (7). Евгений Гараничев – 1.13,0 (2)
5 (6). Никита Поршнев – 1.16,5 (2)
…7 (14). Александр Поварницын – 2.09,6 (2)
…11 (5). Кирилл Стрельцов – 3.07,3 (7)
…13 (13). Антон Бабиков – 3.09,4 (4)
…18 (10). Александр Логинов – 3.31,2 (6)

Гонка преследования 10 км. Женщины

1 (1). Наталья Ушкина – 30.39,1 (1)
2 (4). Лариса Куклина – 8,6 (1)
3 (8). Ульяна Кайшева – 46,5 (1)
4 (2). Ирина Казакевич – 53,1 (3)
5 (6). Валерия Васнецова – 1.40,1 (2)
6 (5). Виктория Сливко – 1.42,8 (3)
7 (3). Анастасия Гореева – 2.06,1 (5)
…12 (12). Анастасия Шевченко – 3.31,4 (4)
…14 (10). Светлана Миронова – 3.44,4 (7)
…20 (25). Ольга Подчуфарова – 4.40,2 (1)
…24 (16). Татьяна Акимова – 5.12,5 (7)

Расписание до конца чемпионата

3 апреля, суббота

9.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
12.45. Масс-старт 15 км. Мужчины

4 апреля, воскресенье

10.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
12.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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