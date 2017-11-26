- Мне противно было, когда Фуркад в прошлом сезоне сказал, что русские такие-сякие. Но я думаю, это было давление на него, он оказался заложником эмоций. Но в душе-то он потом пожалел, я уверена. Иначе бы он не подошел и не извинился.

Фуркад с Шипулиным решили тот вопрос и сейчас приятельствуют.

Но когда на Антона возлагают ту же миссию, что и на Фуркада – быть безоговорочным лидером, ну я не знаю... Нет, все-таки Фуркад – это Фуркад. И не хочу обидеть Антона, ему все равно никогда не стать Фуркадом. Ну не выиграть ему Большой глобус.

- Почему?

- Психология. У него в голове постоянно сидит установка – ты должен быть первым, ты должен быть лидером, на тебе все держится. Это немного ломает психологически и не дает раскрепоститься. А физически он не слабее Фуркада, это однозначно, - заявила Резцова.

Напомним, биатлонный сезон стартует сегодня в шведском Эстерсунде.

Мартен Фуркад выигрывал общий зачет Кубка мира шесть лет кряду.