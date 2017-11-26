Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU
На этап Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завершилась смешанная эстафета.
Победу одержали российские биатлонисты. Сборная России прошла дистанцию за один час, 17 минут и 14,7 секунд. За сборную России выступали Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын и Алексей Слепов.
Второе место заняла сборная Франции. Бронзовым призером соревнований стала команда Германии.
Кубок IBU
Шушен (Норвегия)
Смешанная эстафета
2х6 + 2х7,5 км
1. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын, Алексей Слепов) – 1:17.14,7 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов)
2. Франция – + 45,0 (0+7)
3. Германия – + 1.12,1 (0+7)