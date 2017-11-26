Завершилась одиночная смешанная эстафета на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Первое место заняла сборная Австрии. Второй стала команда Германи. На третьем месте сборная Казахстана. Российская сборная заняла восьмое место. За сборную России выступали Виктория Сливко и Матвей Елисеев. В составе австрийской команды победу одержали Лиза-Тереза Хаузер и Симон Эдер.

Биатлон. Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета

2х6 + 2х7,5 км

1. Австрия (Лиза-Тереза Хаузер, Симон Эдер) 36.17,0 (0+2)

2. Германия (Ванесса Хинц, Эрик Лессер) 16,5 (0+9)

3.Казахстан (Галина Вишневская, Максим Браун) + 32,7 (0+5)

4. Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад) +33,7 (0+10)

5. Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) +34,3 (0+9)

6. Украина (Вита Семеренко, Дмитрий Пидручный)+34,9 (0+10)

7. Италия (Алексия Руггальдьер, Томас Бормолини) (0+6) +34,3 (0+6)

8. Россия (Виктория Сливко, Матвей Елисеев) + 1.07,8 (0+8)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.