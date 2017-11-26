В синг-миксте, который состоялся сегодня, победили австралийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Российский дуэт Сливко и Матвей Елисеев финишировал на восьмом месте.

«Есть чувство радости, что сезон начался. Я пробежала первую гонку, попробовала свои силы. Теперь уже немного представляю, в каких я кондициях. Бороться на уровне Кубка мира было, конечно, тяжело. Девочки тут сильные ходом. Но я старалась. На рубежах у меня не было волнения, я была уверена», - приводит слова Сливко официальный сайт союза биатлонистов России.