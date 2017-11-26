В синг-миксте, который состоялся сегодня, победили австралийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Российский дуэт Сливко и Матвей Елисеев финишировал на восьмом месте.



«Волнение во время гонки было, но не такое колоссальное, с которым нельзя справляться. Вроде нормально к гонке подошел. Конечно, отработал не в свою силу. Непозволительно в такой стрелковой гонке так много ошибаться на рубеже. Сингл-микст я сегодня бежал в первый раз. Мое мнение — эту гонку можно организовать иначе. Чтобы у человека, который ошибается на рубеже, было больше шансов, сделать гонку более контактной. Один доппатрон и небольшой штрафной круг. И тогда гонка намного живее будет. Вообще в этой гонке надо идти своим темпом. Не кидаться с первых метров и стрелять, а потом уже разбираться на последних двух кругах», - передает слова Елисеева официальный сайт союза биатлонистов России.