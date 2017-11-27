"Я знал, что нахожусь в хорошем состоянии, что неплох ходом, что должен подтверждать все это, выступая за команду, и могу сказать, что удовлетворен выступлением. Прежде всего тем, что закончил гонку с ощущением, что способен бежать быстрее: нет полного выхолащивания, как бывает, когда оставляешь на дистанции все силы.

В Норвегии, где мы были на сборах перед тем, как приехать в Эстерсунд, мне, честно говоря, бежалось полегче. Сейчас тяжеловато.

Чувствую, что мышцы все еще уставшие – возможно, сказался слишком длинный переезд. Хотелось бы после такой дороги немножко побольше "откататься". Немножко некомфортно стрелять в вечернее время из-за специфической подсветки. В той точке стрельбища, где находятся мишени, более темно, чем в других местах – это отмечают все спортсмены. Поэтому тяжело прицеливаться. Хотя в целом это, конечно же, не оправдание: мы должны уметь стрелять в любых условиях», - приводит слова Цветкова «Р-Спорт».