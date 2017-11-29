«Большой радости от этой новости у нас нет. Все-таки радоваться чужим проблемам не очень хочется. Думаем сейчас больше о сезоне, о предстоящей Олимпиаде. То, что Вита теперь серебряный призер – хорошо, получит дополнительные деньги. Но вообще уже столько лет прошло, те эмоции уже утеряны. Но получить медаль более высокого достоинства будет здорово.

Сейчас самое главное – удачно выступить в олимпийском сезоне. С Витой я пока что не говорил, сейчас у них тренировки в Эстерсунде.

Я только что был у министра, может не в этом году, но в следующем точно, она получит денежную компенсацию – разницу в выплате между вторым и третьим местом», – цитирует Брынзака Xsport.ua.

Напомним, россиянка Ольга Вилухина была лишена серебра в спринте за нарушение антидопинговых правил. Вита Семеренко, таким образом, вместо бронзовой медали получит серебряную. Бронза достанется итальянке Карин Оберхофер.