«За осень я болела три раза, поэтому не могла тренироваться так, как хотелось бы. Думаю, мне понадобится несколько гонок, чтобы вернуться на свой уровень. Сейчас важно почувствовать себя хорошо на лыжах. В индивидуальной гонке очень важна будет стрельба. Надеюсь на свою готовность», - приводит слова Вирер Ski Nordique.

Индивидуальная гонка у женщин состоится сегодня, 29 ноября, в 19:15 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.