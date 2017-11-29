Надежда Скардино: Я была не в тени Домрачевой, а на своем месте
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
– Что скажете про победу?
– Это моя первая победа на этапах Кубка мира, и я могу поставить себе 100 процентов.
– Предыдущие годы вы были в тени Дарьи Домрачевой, теперь получается вышли из тени?
– Ну, я и была вторым номером в команде. Но не в тени, а на своем месте. Отношение ко мне было сообразно результатам.
– Методика подготовки изменилась?
– Да, у нас в команде произошли изменения, поменялся тренер, и с нами работают сейчас два тренера. Вернулся Альфред Эдер, мы этому очень рады, и его методика подготовки мне подходит. Многие меня называют декабристкой, но, надеюсь, что я смогу стать также январисткой, февралисткой и мартисткой, - цитирует Скардино «Матч ТВ».
Напомним, лучшая среди россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.