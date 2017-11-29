«Трасса была хорошая, без всяких изъянов, лыжи работали хорошо. Первый старт вышел комом. Думаю, дальше будет лучше. Слышала, что ходом проиграли, как обычно, много. Настроение на старте сезона? В принципе, хорошее. Да, три промаха, много проиграли…

Надо просто проанализировать свои ошибки и двигаться дальше. Сравнивать свою форму с прошлогодней очень сложно. Считаю, что не все так плохо. Доверие от тренерского штаба? Я доверяла и в прошлом году, и в этом доверяю. От меня никаких претензий к тренерскому штабу нет», - цитирует Виролайнен «Матч ТВ».

Напомним, Дарья Виролайнен заняла 48-е место. Победу одержала белоруска Надежда Скардино.