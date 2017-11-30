Йоханнес Бе выиграл гонку на 20 км в Эстерсунде, Бабиков — пятый
Норвежец Йоханнес Бе стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим финишировал его соотечественник Мартен Фуркад.
Четвертым стал австриец Юлиан Эберхард.
Лучший из россиян - Антон Бабиков - занял пятое место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию соревнования.
Кубок мира
Первый этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Индивидуальная гонка. 20 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 53.24,5 (0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) - +2.01,0 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) - + 2.14,3 (2)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - +2.17,5 (1)
5. Антон Бабиков (Россия) - + 2.20,7 (0)
6. Лукас Хофер (Италия) - +2.30,1 (2)
7. Беньямин Вегер (Швейцария) - +2.34,1 (0)
8. Андрей Расторгуев (Латвия) - +2.35,5 (2)
9. Александр Логинов (Россия) - +2.38,1 (1)
10. Клемен Бауэр (Словения) - +2.42,2 (1)...
15. Антон Шипулин (Россия) - +3.25,0 (1)...
21. Максим Цветков (Россия) - +4.10,8 (1)...
33. Алексей Волков (Россия) - +5.29,8 (1)...
43. Евгений Гараничев (Россия) - +6.09,4 (4).