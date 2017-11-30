Йоханнес Бе выиграл гонку на 20 км в Эстерсунде, Бабиков — пятый

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.