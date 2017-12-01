– Доволен гонкой. Конечно, есть и минусы, и плюсы. Но начало сезона, скорее всего, будет достаточно трудным, – приводит слова Бабикова официальный сайт СБР. – Мы очень прилично загружены. И на нас сказывается определенное давление. Думаю, все это понимают. Нам, наверное, тяжелее всех сейчас вкатываться в сезон. Осталось это все перебороть и наконец-то почувствовать кураж соревнований и стартов. Поэтому могу поставить себе пятерку за эту гонку, хотя результат неидеальный.

Сегодня пришел откатывать лыжи и был удивлен, в каком состоянии была трасса. В городе на пробежке не было такого количества свежего снега. По такой трассе, конечно, сложнее ехать. Но повороты гораздо более комфортны, чем когда по льду пытаешься их пройти. Тут очень опасные повороты на высокой скорости. Рабочая трасса, можно было работать.

Конечно, каждый год вкатываемся в сезон. Трудно к первому старту подходить в максимальной форме. В этом году я не бежал ни сингл-микст, ни смешанную эстафету. Сегодня первый для меня старт в сезоне, сразу 20 км и одна из самых сложных трасс, особенно для этой гонки. Я думаю, что мы будем разбегаться и показывать результат.