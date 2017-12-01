Биатлонист сборной России Максим Цветков – о своем выступлении в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде, где он занял 21-е место.

– Мое состояние с эстафеты, в принципе, не поменялось, – приводит слова Цветкова официальный сайт СБР. – Не скажу, что у меня идеальное самочувствие. Есть небольшая загруженность.

Но это, мне кажется, больше от тренировочного процесса зависит. Он все еще идет и довольно-таки тяжелый. Это делается, чтобы дальше в сезоне мы разбегались.

Мы еще летом обсуждали, что сейчас очень важно справляться на рубеже, стрелять чисто. Когда ты не в идеальных кондициях и стреляешь много, тяжело быть где-то близко.