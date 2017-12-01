МОК принял очередное решение по российским спортсменам, которые выступали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Сообщается, что виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве пожизненно.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае.

Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом. Отметим, что Ольга Зайцева завершила карьеру в 2015 году.