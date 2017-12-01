«Биатлонистка Ольга Зайцева и лыжницы Юля Чекалева и Настя Доценко пожизненно дисквалифицированы МОК! Зайцева лишена серебра Сочи! Мне вот интересно, когда эти скоты угомонятся! Девчонки, Россия с Вами! Зайцева - образец чистоты спорта!», - написал Губерниев в своем Instagram.

Напомним, что виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.