«Это очень печальная череда событий. Тем более что если говорить об Ольге, то я ее давно знаю и верю в то, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов. Это подтверждает и Вольфганг Пихлер», - цитирует Чепикова «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.