Сергей Чепиков: Уверен, что Зайцева никогда не принимала допинг
Бывший биатлонист сборной России Сергей Чепиков не верит, что Ольга Зайцева могла употреблять допинг.
«Это очень печальная череда событий. Тем более что если говорить об Ольге, то я ее давно знаю и верю в то, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов. Это подтверждает и Вольфганг Пихлер», - цитирует Чепикова «Р-Спорт».
Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.
Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.