«Я считаю, что это политика, а в политической борьбе, как правило, любые средства хороши. Наверное, мы все сейчас являемся участниками некой игры.

Конечно, горько и до слез обидно, что так жестоко и безжалостно правосудие МОК. Несмотря на авторитетность и заслуги людей, нас втаптывают в грязь», - цитирует Зайцеву ТАСС.

Напомним, что сегодня виновными в нарушении антидопинговых правил признаны российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева. Их результаты на Играх в Сочи аннулированы, им запрещено посещать последующие Олимпиады в любом качестве.

Отметим, что Зайцева была серебряным призером Олимпиады в женской эстафете, но ее партнеры по эстафетной команде Яна Романова и Ольга Вилухина уже были дисквалифицированы, и она лишилась бы медали в любом случае. Чекалева и Доценко на Олимпиаде не попали в число призеров, но были шестыми в командном спринте, за что получили диплом.