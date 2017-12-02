«Гонка прошла отлично. Я была настроена только на чистую стрельбу, потому что мы пока ходом уступаем лидерам. Поэтому нужно хотя бы без ошибок работать на стрельбище. В этой гонке бежалось уже легче. Надеюсь, что с каждым стартом буду только добавлять.

Волнение, конечно, присутствует, потому что все равно еще непривычно быть здесь. Со временем, думаю, это пройдет, и я привыкну. Скорости на Кубке мира поражают, лидеры бегут очень быстро. Но, полагаю, что можно бороться», - приводит слова Сливко официальный сайт СБР.