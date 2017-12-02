На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялся мужской спринт.

Победу одержал норвежец Тарьей Бе. Он преодолел дистанцию за 22 минуты и 40,6 секунды при одном промахе. Француз Мартен Фуркад стал вторым. Бе опередил его всего на 0,7 секунды. На третьем месте немец Эрик Лессер, который уступил Фуркаду три секунды.

Четвертое место норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен. Пятым стал еще один немец Симон Шемпп. Лучшим среди россиян стал Антон Бабиков, который занял 17-е место. Антон Шипулин 25-м на месте.

Биатлон. Кубок мира

Эстерсунд (Норвегия)

Мужчины

Спринт

10 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) 22.40,6 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) +0,7 (1)

3. Эрик Лессер (Германия) + 3,7 (1)

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 13,3 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) +15,0 (1)

6. Марио Додлер (Швейцария) + 16,0 (0)

7. Фредрик Линдстрем (Швеция) + 16,7 (0)

8. Андрей Расторгуев (Латвия) + 22,6 (1)

9. Йоханнес Кюн (Германия) + 23,4 (1)

10. Яков Фак (Словения) + 34,3 (1)

11. Йоханнес Бе (Норвегия) +34,4 (3)…

17. Антон Бабиков (Россия) + 41,5 (1)…

25. Антон Шипулин (Россия) + 55,8 (1)…

27. Александр Логинов (Россия) + 58,8 (1)

32. Матвей Елисеев (Россия) + 1.06,9 (1)…

35. Максим Цветков (Россия) + 1.11,0 (1)…

55. Евгений Гараничев (Россия) + 1.44,9 (3)