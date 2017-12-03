Биатлонист сборной России Матвей Елисеев – о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– Вроде бы хорошо гонка сложилась, если бы не два последних выстрела, – приводит слова Елисеева официальный сайт СБР. – Волнение есть, во-первых. Во-вторых, возможно, не в своем ритме шел. Точно скажу, что не в своем ритме работал на рубеже. Это помешало.

Не сказал бы, что мой ход вызывает оптимизм. Со второго круга пошла сильная усталость, я с ней не справился.

Что касается трассы — это сложный вопрос. Вроде к концу гонки она подсыхала, то есть по краям становилась чуть-чуть быстрее. Но оптимальная траектория все равно была разбита. Это мешало. Тяжело стартовать в четвертой группе».