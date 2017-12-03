Букмекерские конторы выставили котировки на мужскую гонку преследования на 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Наилучшие шансы на победу, по мнению экспертов, у француза Мартена Фуркада. Ее победа оценивается коэффициентом 2,10.

Виктория норвежца Тарьей Бе идет за 7,00. Менее предпочтительны шансы его соотечественника Эмиля Хегле Свендсена и немцев Симона Шемппа и Эрика Лессера – на них можно поставить за 9,00.

Среди российских биатлонисток выше всех котируются Антон Шипулин и Антон Бабиков (40,00).

Соревнования начнутся сегодня на 17:15 мск.