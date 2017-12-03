Пока наши девушки далеки от оптимальной формы. Это показала спринтерская гонка. Но чтобы знать подробности, надо находиться внутри команды. Возможно, они соревнуются под физическими нагрузками. Всех тонкостей мы не знаем. Но, в любом случае, можно сказать, что в скорости девушкам надо прибавлять. Такая скорость, которую они показывают сейчас, не может удовлетворять.

Посмотрим, что будет на следующем этапе, но этап в Эстерсунде будем считать втягиванием в сезон.