- Вкат в сезон не получается. Вместо женской сборной я бы вообще не поехал на этот этап в Эстерсунде. Это коммерческие соревнования, и все стремятся туда попасть. Мы видим, что женская сборная вообще не готова к этим соревнованиям. Вроде проигрыш у ребят небольшой, но с тренерской точки зрения я бы посмотрел, стоит ли ехать на все этапы. Кто-то борется, например Антон Шипулин в призерах ежегодно. Но, наверное, соревноваться ради соревнований не стоит. Мы говорим о чемпионатах мира, Олимпийских играх - нужно к ним готовиться. Раньше всегда так и было - члены сборной на все этапы Кубка мира не приезжали. Подготовка должна быть у нас в стране. Что говорить, если они занимают 50-е места. Пусть едут на Кубок России, - сказал Редькин.