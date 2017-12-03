«Конечно, для нас это был шок. Такого мы точно не ожидали и не были готовы понять такой поступок. Но сейчас я допускаю такую возможность, так как цена выигрыша домашней Олимпиады была слишком высока. Думаю, чиновники министерства хотели сделать все для победы и за любую цену. Они покупали спортсменов из других стран, если вы помните, то были куплены спортсмены в Южной Корее и в США. Могли дойти и до подмены пробы, так как мы были очень конкурентной командой в эстафете.



Но я не допускаю, что в этом были замешаны президент федерации Прохоров или исполнительный директор Кущенко. Мы с ними были в очень хороших отношениях и постоянно контактировали по разным вопросам. Это могли сделать только чиновники из лаборатории или министерства.



Этот прецедент должен всех шокировать в биатлонном мире, так как подмену пробы даже тяжело себе представить. Как теперь можно ехать в Россию на соревнования? Думаю, будет реакция не только от нас, но и от других федераций.



Сейчас все идет к тому, что сборную России могут лишить Олимпиады. Я же считаю, что нельзя наказывать всех спортсменов, не все они были задействованы. Кто-то честно работал на протяжении многих лет. Нужно допустить чистых спортсменов под нейтральным флагом.



Имидж в биатлоне Россия уже потеряла, и восстановить его будет тяжело. Но проблемы есть не только там. Много вопросов и по другим странам, есть проблемы с астмой, есть проблемы со справками, которые дают возможность спортсменам принимать запрещенные препараты в виде лекарства. Международная федерация биатлона и WADA должны решить этот вопрос. Для всех должны быть одинаковые условия», - цитирует Брынзака сайт Федерации биатлона Украины.

Напомним, ранее информатор WADA Григорий Родченкова заявил, что бывший замминистра спорта Юрий Нагорных просил его подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко, чтобы та была дисквалифицирована.