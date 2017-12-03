На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, который был вторым в спринте. Второе место занял словенец Яков Фак.

На третьем месте еще один француз Кентен Фийон-Майе. Лучший среди россиян Антон Шипулин занял восьмое место.

Биатлон. Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. (2-е место в спринте). Мартен Фуркад (Франция) 30.12,2 (1)

2. (10). Яков Фак (Словения) +40,8 (2)

3. (12). Кентен Фийон-Майе (Франция) + 42,1 (2)

4. (4).Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) + 49,7 (3)

5. (7) Фредрик Линдстрем (Швеция) +50,2 (3)

6. (29). Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 58,2 (1)

7. (21). Юлиан Эберхард (Австрия) + 1.03,2 (3)

8. (25). Антон Шипулин (Россия) + 1.03,9 (2)

9. (15). Симон Фуркад (Франция) + 1.05,1 (1)

10. (3). Эрик Лессер (Германия) + 1.07,1 (6)...

23. (35). Максим Цветков (Россия) + 2.07,7 (2)...

29. (55). Евгений Гараничев (Россия) + 2.23,3 (2)...

33. (32). Матвей Елисеев (Россия) + 2.45,2 (4)

34. (17). Антон Бабиков (Россия) + 2.48,1 (5)

35. (27). Александр Логинов (Россия) + 2.51,6 (6)