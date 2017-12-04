Немецкая биатлонистка Дениз Херманн считает, что пока ее рано относить к элите мирового пелотона.

- Не нужно сравнивать меня с Дальмайер. Лаура – образец идеального биатлониста, она гораздо стабильнее и опытнее. Я же еще не в том состоянии, чтобы выигрывать каждую неделю.

У меня неплохо получилось в Эстерсунде, но думаю я сейчас не о следующих гонках, а о том, что есть возможность наконец-то заехать домой, увидеться с близкими, повозиться с кошкой. Все они не видели меня уже почти месяц – с 9 ноября. Для биатлониста вообще великое счастье хотя бы иногда спать в своей кровати, - рассказала Херманн.

Напомним, бывшая лыжница Дениз Херманн на прошлой неделе выиграла спринт и гонку преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.