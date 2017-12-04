Братья Бе выступят на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Хохфильцене.
Состав сборной Норвегии
Этап Кубка мира в Хохфильцене
Мужчины
Ларс Хельге Биркеланд
Эрленд Бьонтегорд
Уле Эйнар Бьорндален
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Эмиль Хегле Свенсен
Женщины
Тириль Экхофф
Хильде Фенне
Марте Ульсбю
Сюнневе Сулемдал
Ингрид Тандревольд
Этапы Кубка IBU
Мужчины
Ветле Шостад Кристиансен
Вегард Йермунсхауг
Фредрик Йесбакк
Хенрик Л’Абе Лунн
Аслак Ненсетер
Фредрик Мак Рорвик
Женщины
Текла Брюн-Ли
Ида Эмилие Харфосс
Эмили Калкенберг
Каролин Кноттен
Лотте Лие
Тури Сторстрем Туресен