- Я очень хочу в это верить, но не очень верю. Правда, здесь есть один важный момент: можно не завоевать медали, но при этом быть в десятке, а можно на тридцатых-сороковых местах остаться. А мы в десятку в Эстерсунде забежали всего два раза - Шипулин в гонке преследования и Бабиков в индивидуальной гонке. Но ходом Бабиков все равно много проиграл, хотя стрелял чисто. Логинов был близок к десятке. Но давайте говорить объективно: в призы мог попасть только Шипулин.