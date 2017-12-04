- Наши биатлонисты не в лучшей физической форме. Тренеры объясняют это тем, что до последнего времени команда находилась под серьезными нагрузками. Это так?

- Если говорить про мое время, то объем предсезонных нагрузок был не меньше. Но с собой сравнивать не буду: особенности моего организма таковы, что в декабре я всегда чувствовал себя отлично, вне зависимости от нагрузок.

Это нас возвращает к разговору, что у каждого спортсмена свои биологические пики. И это пересекается с первым вопросом. Можно только улучшить свою форму на каком-то отрезке сезона, но ее нельзя передвинуть по времени.

Это относится ко всем, за исключением Мартена Фуркада. Он -феномен, которому удается на протяжении всего сезона держать форму. У всех остальных без спадов не обходится.

А что касается наших, скажу так: очень хочется верить, что пик у российских биатлонистов придется на вторую половину января и февраль.