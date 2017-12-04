- Кто в женской сборной способен в этом сезоне побороться за подиум?

- Давайте рассуждать объективно. В спринте у наших девушек шансов нет совсем. В пасьюте, при условии ошибок соперниц, шансы есть. Но при этом сами должны не ошибаться на стрельбе. Но, если наши тренеры говорят, что команда только отходит от нагрузок, то за неделю наши точно не успеют отойти. Поэтому в Хохфильцене не стоит ждать большого прорыва, а вот в Анси, на третьем этапе, можем рассчитывать на медали. Это относится как к женской сборной, так и к мужской.