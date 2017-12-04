«У Зайцевой были превышены допустимые показатели паспорта крови. Это связано с тем, что она постоянно использовала средства, повышающие эффективность. Она понимала, что это может поставить под угрозу ее участие в Олимпиаде в Сочи.

За месяц до начала Олимпиады Ольга сдала «чистую» мочу. Это было сделано для того, чтобы подменить ее пробы во время Олимпиады в Сочи. Она много раз сдавала тесты, поэтому были опасения, хватит ли «чистых» проб для подмены», - цитирует Родченкова NRK.

Напомним, Ольга Зайцева пожизненно дисквалифицирована МОК за нарушение антидопинговых правил, ее результаты на Олимпиаде в Сочи аннулированы.