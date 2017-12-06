Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на второй этап Кубка мира.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев.

Женщины: Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

Также отмечается, что Дарья Виролайнен и Алексей Волков, которые были в составе российской команды в Эстерсунде, выступят 8-10 декабря на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

Этап в Хохфильцене также пройдет с 8 по 10 декабря.