Дербушева заняла третье место в гонке преследования на летнем ЧМ в Нове-Место

Российская биатлонистка Тамара Дербушева завоевала бронзовую медаль в гонке преследования на летнем чемпионате мира, проходящем в Нове-Место (Чехия).

Отметим, что 26-летняя спортсмена не допустила промахов на огневых рубежах, уступив 8,4 секунды победительнице соревнований чешке Маркете Давидовой (20.57,3; три промаха). Второе место заняла представительница Украины Юлия Джима – ее отставание составило 0,8 секунды (один промах).

Помимо Дербушевой, в десятку лучших попали еще три российских спортсменки – Светлана Миронова (6-е место), Маргарита Васильева (7-е) и Наталья Гербулова (9-е).