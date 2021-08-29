Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована за использование шести выстрелов на рубеже

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована по итогам гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место.

Отметим, что Васильева финишировала седьмой, но результат аннулировали из-за нарушения пункта 11.3.4.о Правил соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU): спортсменка произвела больше пяти выстрелов на одном рубеже.

«При перезарядке вылетел патрон, я взяла «доп» и пятый выстрел стрельнула – так можно, думаю, проблем не будет», – приводит слова Маргариты после гонки Sports.ru.

Добавим, что Васильева - неоднократная чемпионка России и победительница летнего чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира по летнему биатлону - международные соревнования, проходящие с 1996 года. Современные мировые первенства включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.