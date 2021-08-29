Российский биатлонист Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на летнем чемпионате мира

Российский биатлонист Ярослав Костюков завоевал бронзовую награду в гонке преследования на летнем на чемпионате мира в чешском Нове-Место.
Победителем соревнования стал представитель Чехии Михал Крчмарж. На втором месте финишировал бельгиец Флоран Клод.
В топ-20 также попали россияне Александр Бабчин (14-я позиция), Роман Сурнев (17) и Дмитрий Абашев (20). Александр Бектуганов расположился на 24-й строчке.
Чемпионат мира по летнему биатлону - международные соревнования, проходящие с 1996 года. Современные мировые первенства включают в себя только лыжероллерные гонки (с 2010 года), состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
источник: «Советский спорт»