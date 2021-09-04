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04 сентября 17:45
автор: Александр Бойченко

Легрейд победил на фестивале Мартена Фуркада, Халили - второй

Фестиваль проходит во французском Анси с 3 по 5 сентября.

Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в масс-старте на лыжном фестивале имени Мартена Фуркада в Анси (Франция). При безупречной стрельбе Халили уступил скоростному норвежцу Стурле Холму Легрейду 48,6 секунды. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль.

Халили стал единственным российским участником фестиваля. Он заменил Матвея Елисеева, который отказался от приглашения из-за проблемного выезда в Европу. В отличие от своего соотечественника, Халили находился в Европе и не проходил карантин.

Фестиваль Мартена Фуркада. Анси, Франция

Масс-старт. Мужчины

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 25.02,4 (0)

2. Карим Халили (Россия) – отставание 48,6 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) +1.00,7 (2)

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.06,2 (1)

5. Яков Фак (Словения) +1.09,9 (0)

6. Симон Дестье (Франция) +1.30,0 (0)

источник: «Советский спорт»
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